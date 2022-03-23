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外來種斑腿樹蛙強勢入侵 苗縣府籲「1不1要」移除

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
外來種斑腿樹蛙與台灣原生種布氏樹蛙外觀相似，若有發現疑似斑腿樹蛙，最好通報移除。圖／苗栗縣政府提供
外來種斑腿樹蛙與台灣原生種布氏樹蛙外觀相似，若有發現疑似斑腿樹蛙，最好通報移除。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣2015年通報第1隻外來種斑腿樹蛙，至去年移除330隻，強勢入侵排擠台灣原生種白頷樹蛙（布氏樹蛙）生存，野外幾見斑腿樹蛙，不見布氏樹蛙，逐漸進入繁殖高峰，縣府提醒「一不一要」口訣，移除斑腿樹蛙。

斑腿樹蛙原產在華南、香港、中南半島等地，2006年在中市梧棲地區發現，迅速在台灣繁衍，西部低海拔農耕地、濕地水池都有觀察紀錄，苗栗縣2015年首次在卓蘭鎮通報發現1隻，2018年移除128隻，2019年113隻、2020年511隻、2021年330隻。

縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，「一則以憂、一則以喜」，憂的是斑腿樹蛙強勢入侵，族群急遽繁衍，苗栗的野外已罕見布氏樹蛙蹤跡，喜的是民眾普遍有警覺性，通報移除數量增加，許多環評案監測到斑腿樹蛙也會通報。

斑腿樹蛙、布氏樹蛙相似，主要區分鳴叫聲音部分，斑腿細碎連續的「嗝嗝嗝嗝」，偶有高亢的「嘎嘎」，布氏間隔明顯的「嗒、嗒、嗒」；腿股網紋部分，斑腿黑底白點、網線較粗、帶有雜斑，布氏白底黑網、網線較細、黑白分明。

張葦指出，斑腿樹蛙在晚上活動，白天則躲在樹上、灌叢或排水管中休息，屬優勢物種，與布氏樹蛙繁殖季、棲地重疊，嚴重排擠到布氏樹蛙生存，目前逐漸進入繁殖高峰期，縣府呼籲民眾謹記「1不1要」口訣，「不要」自行移除、發現疑似斑腿樹蛙「要」通報，電話037-558216或037-265387，交由

專人移除。

斑腿樹蛙腿股網紋黑底白點（圖），與布氏樹蛙白底黑網，差別比較明顯。圖／苗栗縣政府提供
斑腿樹蛙腿股網紋黑底白點（圖），與布氏樹蛙白底黑網，差別比較明顯。圖／苗栗縣政府提供
外來種斑腿樹蛙強勢入侵，苗栗縣政府提醒「一不一要」口訣，移除斑腿樹蛙。圖／苗栗縣政府提供
外來種斑腿樹蛙強勢入侵，苗栗縣政府提醒「一不一要」口訣，移除斑腿樹蛙。圖／苗栗縣政府提供

樹蛙 苗栗縣 濕地

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