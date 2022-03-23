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桃園提高長者疫苗接種率 26日再開專案
桃園市長鄭文燦今早主持地方防疫會議表示，目前桃園在六十五歲以上長者接種率，一、二、三劑都是六都第一，為了保護長者，26日再開一次專案，隨到隨打，12個社區接種站，愛心計程車免費接送，一樣有禮券跟白米。
鄭文燦表示，雖然桃園長者接種率六都第一，但桃園也是國門之都，還是要設法提高，才能確保安全。雖然桃園守住了國門，但根據觀察，中央第27期疫苗預約率偏低，還是要呼籲可以接種的民眾趕快接種。而桃園3月以後有很多活動都恢復辦理，也要呼籲民眾做好個人防疫措施，活動單位也要做好防疫控管。
另外，桃園市副秘書長一職懸缺已久，鄭文燦今天也命都發局長盧維屏接任，同時兼代都發局長。他表示，盧維屏以前就當過副秘書長，應該駕輕就熟。
桃園市政府今天上午也表揚各局處多名在工作崗位上有傑出表現的女公務員，關於桃園市政府員額不足問題，鄭文燦表示有請人事處增加員額。他進一步指出，桃園目前連200萬人口該有的公務員員額都沒達到，人事總處也認為桃園的要求合理，但沒有辦法一步到位，未來會想辦法穩健增加。
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