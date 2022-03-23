桃園提高長者疫苗接種率 26日再開專案

桃園市長鄭文燦今早主持地方防疫會議表示，目前桃園在六十五歲以上長者接種率，一、二、三劑都是六都第一，為了保護長者，26日再開一次專案，隨到隨打，12個社區接種站，愛心計程車免費接送，一樣有禮券跟白米。

鄭文燦表示，雖然桃園長者接種率六都第一，但桃園也是國門之都，還是要設法提高，才能確保安全。雖然桃園守住了國門，但根據觀察，中央第27期疫苗預約率偏低，還是要呼籲可以接種的民眾趕快接種。而桃園3月以後有很多活動都恢復辦理，也要呼籲民眾做好個人防疫措施，活動單位也要做好防疫控管。

另外，桃園市副秘書長一職懸缺已久，鄭文燦今天也命都發局長盧維屏接任，同時兼代都發局長。他表示，盧維屏以前就當過副秘書長，應該駕輕就熟。