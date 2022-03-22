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石門水庫4/1入園停車漲價 民代里長建議半時緩衝免費

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府4月1日調漲石門水庫入園停車費，民代里長建議入園半小時免收費緩衝時段，方便借道。記者曾增勳／攝影
桃園市府4月1日調漲石門水庫入園停車費，民代里長建議入園半小時免收費緩衝時段，方便借道。記者曾增勳／攝影

桃園市政府4月1日起調漲石門水庫入園車輛停車費及改採電子收費，市議員陳治文提出大溪、復興及龍潭民眾借道石門水庫周邊道路出入緩衝時間優惠免收停車費意見，大溪區復興里長邱焯勳今天下午建議，市府採取入園半小時內免收費方式，方便周邊區鎮居民入園借道經過。

桃園市府觀旅局長楊勝評表示，石門水庫入園停車費20多年未調整，，4月1日調高入園停車費及採電子收費，與地方討論後，市府認為不宜開放前30分鐘免費入園緩衝時間，避免水庫成為民眾過境替代道路，破壞優質環境，現行收費亦無半小時免費優惠作法，且晚上6時至早上8時段免收費，周邊居民進出園區可以申辦車輛免費入園申請，一次申辦一年免費入園，更為便利。

邱焯勳表示，石門水庫附近許多宮廟每年舉辦活動會由北水局造冊優惠入園免費停車，還有許多居民子女戶籍在外地，返家借道建議入園半小時免費優惠。龍潭區大平里長鍾國鉉表示，現行水庫入園收費採「看人不看車」，4月1日新制採「看車不看人」，如果能優惠居民一人可申辦汽機車各1輛更好。

陳治文認為，石門水庫周邊也有部份商店、餐廳及山產店家，擔心收費新制會影響商家生意，建議市府主管機關應顧及商家需求，在緩衝時間優惠免收停車費，並在水庫周邊硬體及觀光服務點建置完成前，暫緩實施新制收費。

石門水庫 桃園 替代道路

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