桃園參與智慧城市展 推動5G、物流淨零碳排

2022年智慧城市展22至25日在南港展覽館二館登場，桃園市政府在「桃園主題館」展出54項重要計畫，並舉辦物流淨零碳排產業論壇，邀集全台頂尖智慧物流相關產業代表針對「物流淨零碳排」議題交流，分享淨零碳排策略以及智慧解決方案。

鄭文燦致詞表示，桃園持續推動數位轉型、低碳轉型、淨零轉型、韌性轉型，讓桃園在充滿挑戰的時代走出成功的路，這些年桃園的改變在桃園主題館都看得到；接下來幾天在桃園主題館，還有低碳物流社群的經驗分享、桃園與國際組織ICF（智慧城市論壇）及其他國家城市進行交流的經驗，也將在桃園主題館曝光。

資科局長余宛如表示，面對水資源治理的挑戰，桃園市政府運用多項即時環境監測機制，發展出「全流域智慧治理整合決策系統」，另市府運用5G，和新竹市政府合作「5G桃竹波計畫」，並在桃園陽光劇場打造5G展演數位基地，展現智慧城市的格局。

今天在會場上，市府也舉辦物流淨零碳排產業論壇，邀請聯邦快遞、元太科技、工業技術研究院、和泰豐田、永德福汽車等企業，分享淨零碳排策略以及智慧解決方案。

市府研考會主委、生態物流專案辦公室副執行長吳君婷表示，桃園市作為國際生態物流社群主席城市，將以2050淨零碳排為目標，提倡生態物流8大原則，透過導入智慧科技、合理土地規劃等方式，讓城市物流朝低碳永續、以人為本目標邁進。