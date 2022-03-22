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智慧調度提高垃圾車準點率 竹市府創新管理獲獎

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府提出整合AI人工智慧及IOT物聯網科技的「智慧清運服務AIoT管理系統」概念性計畫，優化清潔車輛排班調度，提高清運準點率，該計畫榮獲2022智慧城市展「縣市創新應用組」獎項，副市長沈慧虹今代表受獎。圖／市府提供
新竹市政府提出整合AI人工智慧及IOT物聯網科技的「智慧清運服務AIoT管理系統」概念性計畫，優化清潔車輛排班調度，提高清運準點率，該計畫榮獲2022智慧城市展「縣市創新應用組」獎項，副市長沈慧虹今代表受獎。圖／市府提供

垃圾車若不準時易引來民怨，新竹市政府提出整合AI人工智慧及IOT物聯網科技的「智慧清運服務AIoT管理系統」概念性計畫，優化清潔車輛排班調度，提高清運準點率，該計畫榮獲2022智慧城市展「縣市創新應用組」獎項，副市長沈慧虹今代表受獎。

新竹市政府參加智慧城市展覽項目包含智慧清運服務AIoT管理系統、六燃歷史現場再造與活化計畫、GIS地理資訊系統、大新竹智慧交控整合系統、防救災演練模擬系統、文化資產數位建模點雲、市府提案媒合及實證場域合作機制等7大主題，涵蓋多元。

沈慧虹說，市府建設智慧城市，已有多項成就，不僅打造全國首創結合MR（混合實境）與VR（虛擬實境）的防救災模擬系統，提高消防人員訓練效能，並且以智慧交通系統，引進智慧化動態號誌控制系統、ETAG車流監測系統及電信大數據（CVP），讓民眾通勤時間減少最高達49%，改善竹科塞車難題，成效卓著。

沈也表示，市府展現科技城優勢，更搭上元宇宙熱潮，利用5G科技和點雲掃描技術，替竹市重要文化資產數位建檔，不僅可用作文化資產修復，亦可運用在遊戲設計場景規畫，或進一步與影視產業結合，打造新竹元宇宙。

市府表示，2022智慧城市展（Smart City Summit & Expo,簡稱SCSE）是目前亞洲規模最大的智慧城市專業展會，今年已是第9屆展覽，期間新竹市共獲獎4次，除2019年在新創採購成果獲「友善新創城市獎」，2015年「智慧城市之鑰-新竹市市民卡」、2021年「提升區域防救災效能服務—防救災演練模擬系統」及今年「智慧清運服務AIoT管理系統」等計畫，均獲「智慧城市創新應用獎」，智慧新竹再創佳績。

市府說明，「智慧城市創新應用獎」獎項設立目的為鼓勵各城市大力投入智慧創新建設，並善用各地特色資源及廠商力量落實智慧城市願景。評比標準包含創新性、功能性、場域試煉效益，市府今年獲獎計畫是透過分析清潔車路線的載運量、節慶、滿載原因，期能優化清運路線，減少民眾等候時間，提升市民的生活品質。

新竹市政府提出整合AI人工智慧及IOT物聯網科技的「智慧清運服務AIoT管理系統」概念性計畫，優化清潔車輛排班調度，提高清運準點率，該計畫榮獲2022智慧城市展「縣市創新應用組」獎項，副市長沈慧虹今代表受獎。圖／市府提供
新竹市政府提出整合AI人工智慧及IOT物聯網科技的「智慧清運服務AIoT管理系統」概念性計畫，優化清潔車輛排班調度，提高清運準點率，該計畫榮獲2022智慧城市展「縣市創新應用組」獎項，副市長沈慧虹今代表受獎。圖／市府提供

新竹 AI 垃圾車

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