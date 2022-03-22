彩墨工筆畫家郭振坤創作能量豐 現東方獨特細緻美學

出身新竹米粉世家的彩墨工筆畫家郭振坤教學、創作30年不輟，不少園區主管、董事長級的夫人都是他的學生。郭師承工筆名家林淑女，繪畫融入書法精神，並融入潑墨暈染，增添視覺動感，疫情期間也以荷花、阿勃勒、牡丹等為題創作，即日起至4月1日在新竹市禾豐藝術中心辦展，呈現東方獨特細緻美學，歡迎愛好藝文者前往參觀。

郭振坤從小就喜好繪畫，他師承林淑芬名家技法，創作有著工筆勾勒底蘊、展現書寫提頓之美，也巧妙運用潑墨暈染等技法，讓畫作更添靈動、幽微、玄秘的禪意。因採用水彩創作，畫料需要緩慢堆疊，繪製1張圖往往需要半年時間，才能醞釀完成。

有別於傳統對國畫老師的印象多為老氣橫秋，郭振坤為帶動科技城親近藝文風氣，長年在文化局、園區開班授課，也擔任國父紀念館、志玄文教基金會新竹中心的彩墨工筆指導老師，目前學生多達100多人，從20多歲至80歲都有，不少是竹科人與眷屬。

郭振坤說，沈澱自己是創作的重要養分，他也開設工作室「觀荷草堂」投入茶文化研究並身兼茶師，推廣生活與美學結合的「文人茶席」教學。最近是由新竹縣中華傳統文化教育協會獲文化部補助推出「雲香墨湧」辦理一系列藝文活動，郭振坤推出8集網路影片、2場美學講座以及1場畫展，即日起在新竹市中華路上的禾豐藝術中心展出。