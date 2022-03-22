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竹東水資中心優化水質 斥2800萬元更新設備邁三級處理

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府爭取竹東水資源回收中心廢水處理升到第三級，3月初獲內政部營建署核定補助，廠區設備更新汰換預計2025完成。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府爭取竹東水資源回收中心廢水處理升到第三級，3月初獲內政部營建署核定補助，廠區設備更新汰換預計2025完成。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹東水資源回收中心位於自來水水質水量保護區，為優化放流水質，縣府工務處22日指出，要將原二級汙水處理系統提升至第三級，此案於3月7日已獲內政部營建署核定2800萬元經費辦理。下水道科表示，今年度將開始辦理招標，廠內設備更新汰換預計2025年完成，多一層過濾讓放流水再提升。

工務處統計，竹東鎮汙水下水道分支管及用戶連接管已完成92.77公里，接管用戶達1萬2203戶，竹東水資中心自2012年正式運轉，主要收受竹東都市計畫區內16個里汙水下水管的生活汙水，每日廢水處理設計量為1萬500公噸，而每日實際放流水量為7723公噸。

工務處代理處長江良淵表示，竹東水資源回收中心現有汙水處理系統是二級生物處理，具備脫氮除磷的處理程序，符合環保署公告放流水標準，為回應公民團體關心頭前溪流域取水口上游的水質，縣府爭取內政部營建署補助，將改善竹東水資中心汙水處理品質。

下水道科說明，竹東水資中心收集的生活汙水經過初級沉澱，再透過脫氮除磷程序，最終沉澱並以紫外線消毒處理後，符合放流水標準即放流至頭前溪，此次計畫將更新廠區機電設備，包含生物曝氣、沉水攪拌機等設施，也將汰換曝氣管線，並增設初沉池浮渣收集及終沉池浮渣自動篩除設施等。

另增設「快濾槽體」及其他三級處理相關設備等，期待達到水資中心設備節能、延壽及放流水全量三級處理的目標，

未來多一層過濾程序，去除懸浮物質，水質也會再提升。下水道科表示，今年度將辦理規畫設計並發包，整體期程還包含工程執行、機電安裝測試及驗收等，預計2025年完成。

水質 新竹

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