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先儲水！桃園龜山區文化里明停水11小時 影響2500戶
台水公司第二區管理處明天下午1點起至凌晨12點，將進行「龜山區文化二路185巷管線汰換工程」，停水施工11小時，停水區域集中在龜山區文化里多處路段，停水戶數約2500戶。台水公司建議民眾請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
台水公司表示，停水區域包括龜山區復興一路雙號側（8號到158號）、復興三路單號側（1號到87號）、文化一路雙號側（6號到86之3號）、文化二路單號側（13號到191之3號）、復興北路、復興南路、文昌一街、文昌二街、文昌三街、文昌五街。
經發局提醒，民眾於停水期間應關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，時間到若無恢復供水後，請通知自來水公司或經發局處理。
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