汶水老街不只是一條街 茶壽特色共融公園新亮點可期

苗栗縣政府公園2.0計畫，1300萬元改造獅潭鄉汶水河濱公園，建置茶壽地景遊戲場3座滑梯、塔式攀爬架等設施，地方人士期待展現風貌，汶水老街不只是一條街，亮點吸引更多遊客。

獅潭鄉汶水河濱公園遊憩空間及環境營造工程今天開工祈福，縣長徐耀昌、縣議員楊恭林、獅潭鄉長謝春梅等人到場，徐耀昌特別有感，他說，20多年前初當立委，爭取到第一筆1600萬元的經費，就是興建汶水溪堤防，沿著堤防的汶水溪河濱公園改造，縣府編列1100萬元，公所配合200萬元，提供共融性的休憩空間。

縣府水利處長楊明鐃指出，公園2.0計畫推動改造汶水河濱公園，因毗鄰的汶水老街以茶壽文化聞名，地方說明會時居民也建議，決定以茶壽為主題設計，包括茶壽地景遊戲場，並規畫體健器材，設置鞦韆、蹺蹺板等設施，預計今年10月完工。