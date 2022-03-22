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汶水老街不只是一條街 茶壽特色共融公園新亮點可期

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉汶水老街豬膽肝美食聞名，也吸引遊客。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉汶水老街豬膽肝美食聞名，也吸引遊客。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府公園2.0計畫，1300萬元改造獅潭鄉汶水河濱公園，建置茶壽地景遊戲場3座滑梯、塔式攀爬架等設施，地方人士期待展現風貌，汶水老街不只是一條街，亮點吸引更多遊客。

獅潭鄉汶水河濱公園遊憩空間及環境營造工程今天開工祈福，縣長徐耀昌、縣議員楊恭林、獅潭鄉長謝春梅等人到場，徐耀昌特別有感，他說，20多年前初當立委，爭取到第一筆1600萬元的經費，就是興建汶水溪堤防，沿著堤防的汶水溪河濱公園改造，縣府編列1100萬元，公所配合200萬元，提供共融性的休憩空間。

縣府水利處長楊明鐃指出，公園2.0計畫推動改造汶水河濱公園，因毗鄰的汶水老街以茶壽文化聞名，地方說明會時居民也建議，決定以茶壽為主題設計，包括茶壽地景遊戲場，並規畫體健器材，設置鞦韆、蹺蹺板等設施，預計今年10月完工。

謝春梅、獅潭鄉民代表劉雪梅、竹木村長劉榮祥等人，期盼公園將來成為汶水老街亮點，他們表示，汶水老街是獅潭鄉門戶，也是通往大湖、泰安必經之路，一條街有茶壽文化及豬膽肝美食等特色，河濱公園另類風貌，不僅提供居民休憩，也希望創造新亮點，「汶水老街不只是一條街」。

苗栗縣獅潭鄉汶水河濱公園遊憩空間及環境營造工程，以茶壽為主題特色，地方期待成新亮點。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉汶水河濱公園遊憩空間及環境營造工程，以茶壽為主題特色，地方期待成新亮點。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉汶水老街豬膽肝美食聞名，也吸引遊客。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉汶水老街豬膽肝美食聞名，也吸引遊客。記者范榮達／攝影

老街 徐耀昌 苗栗縣

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