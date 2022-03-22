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中壢青埔公園攀爬牆遭批像墳墓 養工處:會裝彩色攀爬塊
桃園中壢青埔地區近年發展多，有商務、住宅、百貨及高鐵等建設，也有許多人置產移居，市府也因應需求興建多處的公園供民眾使用，不過位在永園路上的兒13公園卻被民眾質疑長得像墳墓；養護工程處表示，公園整體規劃經過里長居民一同討論，攀爬牆像墳墓一事，現已裝上攀爬塊，不再讓民眾誤會。
位在永園路上的兒13公園，旁邊有高樓林立，占地面積約有2000平方公尺，去年8月規劃設計現場說明會，去年12月舉行施工前現場說明會，去年12月16日開工，預計3月底完工，工程經費約524萬元。
公園內規劃設置沙坑、攀爬牆及遊戲沙桌，不過先前正在興建中的白色趴爬牆形狀被民眾認為類似墳墓，讓民眾質疑公園設計出了什麼問題，夜間路過時看到，心裡覺得怕怕的。
對此，養護工程處表示，兒13公園於開工前，養工處為參採地方意見，辦理過2次現場說明會，廣邀當地居民及里長討論公園整體規劃，後續達成共識後才開工，不過卻有民眾於社群媒體反映造型公園攀爬牆像墳墓一事，經了解，待裝上攀爬塊，完成沙坑遊憩區設施後，色彩將會更為鮮明；目前攀爬塊已裝上，不過近日連日下雨無法塗色，待天氣強朗及確認過顏色後，將會進場施工，不致再讓民眾誤解。
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