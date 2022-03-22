中壢青埔公園攀爬牆遭批像墳墓 養工處:會裝彩色攀爬塊

桃園中壢青埔地區近年發展多，有商務、住宅、百貨及高鐵等建設，也有許多人置產移居，市府也因應需求興建多處的公園供民眾使用，不過位在永園路上的兒13公園卻被民眾質疑長得像墳墓；養護工程處表示，公園整體規劃經過里長居民一同討論，攀爬牆像墳墓一事，現已裝上攀爬塊，不再讓民眾誤會。

位在永園路上的兒13公園，旁邊有高樓林立，占地面積約有2000平方公尺，去年8月規劃設計現場說明會，去年12月舉行施工前現場說明會，去年12月16日開工，預計3月底完工，工程經費約524萬元。

公園內規劃設置沙坑、攀爬牆及遊戲沙桌，不過先前正在興建中的白色趴爬牆形狀被民眾認為類似墳墓，讓民眾質疑公園設計出了什麼問題，夜間路過時看到，心裡覺得怕怕的。