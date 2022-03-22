竹縣2大兒童節活動4/2登場 首屆舞青盃決賽公開比拚

兒童節去哪玩？新竹縣政府今日宣布將於4月2日於竹北水圳森林公園舉辦「竹縣舞青童樂會」，除了安排親子帶動跳、表演，還有金曲獎歌手演唱、童樂派對市集及舞青盃街舞決賽。竹北市公所也將自4月2日至4月4日，在竹北光明六路與光明九路間，舉辦「童樂竹北有藝思」活動，有劇團表演、紙樂園闖關和氣墊遊戲派對，邀請大家一同歡度兒童節。

縣府教育局指出，竹縣舞青童樂會將於4月2日上午10時30分展開，有香蕉人帶動跳、小丑氣球魔術秀、馬戲團展演輪番上陣，今年更邀請來自新埔的道地音樂工作室、金曲獎得主方銘健及聲樂家陳明虔的組合現場演唱。此外，活動當天有超過50攤的童樂派對市集及緊張刺激的舞青盃街舞大賽。

青年事務科表示，舞青盃街舞大賽複賽將於3月26日在遠百竹北店登場，決賽則會在4月2日下午2時於舞青童樂會活動現場熱情比拚，總獎金高達24萬元，今日也邀請評審之一的知名舞蹈老師「A MAY」出席記者會宣傳，將選出青少組及成人組各15組優秀團隊，角逐首屆竹縣舞青盃王者寶座。

教育局另表示，為宣傳活動即日起至3月30日晚上7時前，民眾可至「新竹縣政府教育局」臉書粉絲專頁，參與終極密碼抽好禮活動，不限留言次數，最大獎可抽Switch主機。

竹北市公所也將舉辦兒童節活動，今年邀請「玉米雞劇團」、「小青蛙劇團」、「何日君再來劇團」、「如果兒童劇團」四大劇團演出兒童劇，還有「聲五洲掌中劇」、「原舞曲歌舞表演」、「新合興青年團歌仔戲」、「12場街頭藝人表演」輪番上陣，大小朋友可以邊聽音樂邊唱邊跳，歡迎親子同歡。