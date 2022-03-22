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新竹兒藝節 入住11家飯店就送米摃大禮包

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今舉辦記者會，由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來全新創作《宇宙大冒險》搶先看。圖／市府提供
市府今舉辦記者會，由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來全新創作《宇宙大冒險》搶先看。圖／市府提供

2022年新竹市兒童藝術節將於4月1日至5日在新竹左岸登場，今年以「宇宙」為主題，打造六大原創太空遊具，市府今指出，今年更攜手11家飯店旅宿業者祭出住宿優惠，贈動物園門票、限量摃丸米粉大禮包，歡迎大小朋友清明連假至新竹住一晚，感受兒童城市獨特魅力。

市府今舉辦記者會，由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來全新創作《宇宙大冒險》搶先看，打造獨創火箭舞台，結合雜耍、特技、舞蹈演出，將透過沈浸式劇場方式帶民眾進入奇幻宇宙探險，更串聯各大飯店業者、YYsports，共同為兒藝節暖身宣傳。

市長林智堅表示，藝節是竹市重要活動，自2016年舉辦至今邁入第7年，因國家太空中心設址在新竹，今年特別以「太空」、「宇宙」為主題，讓孩子透過遊具的五感體驗，體驗難忘刺激的兒藝節。

林智堅說，六大遊具以孩子上太空為概念打造，其中「魔幻綠星球」鏡面迷宮為首創遊具，以140面鏡子打造，另外也邀請到福爾摩沙馬戲團帶來特技演出。

市府指出，竹市11家飯店旅宿業者配合兒藝節推出住宿優惠，房間最低享65折限定優惠，入住贈限量1200份價值超過500元的摃丸米粉大禮箱或動物園門票，此外也推出「來去新竹住一晚」方案，貼心為民眾規劃套裝行程，有舊城區輕鬆遊及南寮單車放電遊提供選擇。

文化局說明，今年6大遊具包含「幽浮大軍」飛碟造型彈簧床，「疾風太空站」結合繩索、輪胎、鞦韆的小型太空站攀爬裝置；「飛天基地」攀爬迷宮結合7公尺溜滑梯、「星際漫遊」6米高全平面網體驗；「回到地球表面」7米大型攀爬網垂降體驗；「魔幻綠星球」草地鏡面迷宮佔地近500平方公尺，讓孩子彷彿進入愛麗絲夢遊仙境。

今年兒藝節市府攜手11家飯店旅宿業者祭出住宿優惠，贈動物園門票、限量摃丸米粉大禮包。圖／市府提供
今年兒藝節市府攜手11家飯店旅宿業者祭出住宿優惠，贈動物園門票、限量摃丸米粉大禮包。圖／市府提供

太空 新竹 林智堅

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