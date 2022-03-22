苗栗縣「一證通」啟用 6大公共圖書館數位資源在家享用

苗栗縣公共圖書館率先加入「一證通整合平台」，上午舉辦啟用儀式，只要一張借書證，在家就能享用2所國立圖書館與4個縣市公共圖書館的數位資源，包含36萬多冊電子書及電子雜誌、報紙、影音欣賞、兒童繪本、語言學習等100多種電子資料庫服務。

苗栗縣長徐耀昌與國立公共資訊圖書館長劉仲成上午在苗栗市啟文國小共讀站共同啟動「苗栗縣輕鬆加入一證通」計畫，並現場示範線上申請方式，邀民眾踴躍申請，一起遨遊雲端，徜徉廣闊書海。

徐耀昌鼓勵學子與鄉親平常除了利用圖書館、社區共讀站資源，也能善用數位資源，在家就能遊歷各圖書館豐富的館藏。

縣府教育處指出，今年苗栗縣加入「一證通整合平台」，與國立公共資訊圖書館、台灣圖書館及苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣公共圖書館的數位資源結合， 方便民眾借閱。由於縣立圖書館早在2011年就陸續將文學集等出版品轉製成電子書並提供給國立公共資訊圖書館，也因此第一批就入選加入平台。