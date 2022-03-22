嫩照出土網友虧「胖虎隊」 林智堅發文放閃：老婆更愛

網路近日瘋傳一張縣市首長舊照，引發討論。新竹市長林智堅昔日青澀模樣也曝光，林今天中午在臉書發文感嘆「職業災害難免」，但為了家鄉一切都值得，還自曝太太說「比起年輕青澀時期的樣貌，她更喜歡現在有白髮、魚尾紋，更有男人味的我！」趁機放閃一番。

林智堅20多年前的舊照跟其他縣市首長相比差別不大，濃眉大眼不變，但臉「澎皮」了些，不少網友仍嘴甜誇讚「一樣帥啦」、「覺得現在更帥」，但也有人說「回不去的尖下巴啊」，還有人虧從「小虎隊」變成了「胖虎隊」。

林智堅今天也分享這張照片和當市長照片對比。他說，雖然職業災害難免，從事政治工作，獲得的比失去的多，失去的是膠原蛋白，但獲得自己家鄉、這座城市的改變，我想一切都值得了。

林智堅最後更不忘放閃，寫道「還有更讓我欣慰的是，太太跟我說，比起年輕青澀時期的樣貌，她更喜歡現在有白髮、魚尾紋，更有男人味的我！」