疫情微解封 短時間高強度運動防橫紋肌溶解與傷後復健

部立桃園醫院新屋分院醫師羅惠郁表示，COVID-19疫情微解封，健身房啟動，大家都想趕快恢復肌肉健壯的身形，但短時間高強度的運動要注意橫紋肌溶解症等傷害，落到欲速不達的結果。

羅惠郁說，橫紋肌溶解症原因是骨骼肌肉損傷後，造成肌肉細胞與細胞膜的傷害，肌肉中肌紅蛋白、乳酸脫氫酶和肌酸激酶等細胞內成分快速釋放到血液循環中引起的臨床症狀。臨床上自我意識的警訊為，短時間過度高強度的運動後，尿液排出呈現茶褐色（深棕色）並伴隨者肌肉疼痛及無力，嚴重者會造成腎功能下降甚至衰竭。在急性期時如果因腎功能下降，需要立即就醫治療上給予大量的輸液鹼化尿液及使用利尿劑，目的在於減少肌球蛋白對腎臟的損害。

愛好運動者當然不會因為短暫的橫紋肌溶解症就消退運動的熱情，如何進入復健的步驟值得重視。羅惠郁表示，一但當血液的生化檢測及腎功能檢測逐漸回復正常時，就是復健介入的時機。復健的運動指導最高原則為階段切分訓練，住院輸液的急性期間以關節活動為主，減少肌肉的收縮；出院後，所有的運動建議都在充足的睡眠時間，和後續的肌酸酵素數值和尿液分析的情況下逐漸增加，復健處方建立在可以提高運動範圍，同時逐漸增加運動阻力的方向上。

活動初期可以加上熱療降低肌肉痠疼及肌力不平衡的不適，如果在運動後24小時內沒有疼痛或不適，可進行等張運動或更高強度的力量運動。復健治療以改善活動範圍、加強、平衡和心肺功能為目的，隨著階段的進行強度逐漸增加，最終目標是回歸日常生活。羅惠郁提醒復健處方需要因個人差異性而設定，建議和復健醫師及相關治療師保持聯絡，以降低過度高強度運動的傷害。