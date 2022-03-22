打造社區圖書館 桃市圖購書補助展延至4月15日
今年桃園市立圖書館社區圖書購置補助計畫，收件截止日將展延到4月15日，目前全市已有602個社區成功獲得購書補助，讓原本社區閒置的空間成為居民熱絡的場所。桃市圖連續6年辦理購書補助計畫，通過即可獲得5至10萬不等的補助費用，希望能讓社區空間活化帶動閱讀風氣。
今年社區圖書購置補助計畫，原定於1月17日至3月22日收件，但民眾詢問電話熱度不斷，為讓民眾有更充足的申請時間，決定延長申請時間延至4月15日。
市圖館長姚敦明表示，桃園全市有約6600多個社區，大部分社區擁有獨立圖書空間卻苦無大量書籍可供住戶閱覽，透過購書補助計畫，通過即可獲得5至10萬不等的補助費用，過去6年桃園已補助約全市社區10分之1，好評回應不斷，為鼓勵未獲本計畫補助的公寓大廈或社區踴躍申請，市立圖書館決定延長申請時間，也歡迎社區民眾把握最後期限，踴躍投件。
市圖表示，今年度桃市圖社區購書補助計畫跟去年一樣，只要上「台地-桃園社造資訊網」就能線上申請，無須書面資料反覆來回。除購書補助外，市立圖書館也將於下半年時間培訓獲補助社區自辦讀書會，期望形成社區自主閱讀風氣，並帶動社區讀書會風潮。
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