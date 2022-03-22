桃園民宿1+1特色遊程搶手 報名要快期限至4/15止

疫情收斂後，桃園市政府觀旅局積極推動桃園旅遊振興，近日大力宣傳「來去山上住一晚」桃園民宿住宿旅遊行程，觀旅局今天上午表示，推出民宿1+1特色行程優惠，遊客參與踴躍，目前「住一晚送一晚」2個民宿遊程剩13個名額、「住一晚送一個遊程（價值千元）」剩下200多個名額，限期至4月15日止，旅遊行程豐富超值，歡迎民眾把握優惠享受桃園戶外旅遊。

市府觀旅局在大溪、復興區推出民宿1+1特色行程優惠，與20家桃園民宿合作，提供11個特色行程優惠，本月初以來提供400個名額，各民宿遊程提供遊客體驗原住民族傳統竹炮、射箭，或在河谷吶喊、聆聽遠山回音，讓身心靈獲得舒展與放鬆，推出以來受到旅客歡迎，名額快要用罄。

觀旅局表示，目前住一晚送一晚遊程方案，僅「神木老城尋巷」的谷點咖啡民宿+景點夜遊行程，剩10個名額，「漫步小烏來到拉拉山」的嶺鎮渡假木屋+山水奇異景點行程，剩3個名額。