長生電力桃園海湖電廠要換新機 地方促改善汙染和回饋

長生電力公司計畫汰舊換新位在桃園市的海湖電廠發電機組，這個月17日舉辦環評相關說明會的時候，地方上要求改善噪音等汙染問題，同時調整回饋金結構，比照鄰近的台電林口電廠調高所在里濱海里的回饋比率，同時修改回饋金發放方式，直接撥款到區公所而非由市政府轉公所。

海湖電廠在蘆竹區濱海里，是北部重要發電廠之一，里長林錦昌強調，17日當天他已經跟長生電力公司反映，里民的福祉、健康優先，電廠如果沒有做到地方上的要求，就請遷廠，「地方上沒在靠回饋金過日子」，市議員劉勝全也力挺，指出林口電廠所在地的新北市下福里，回饋比率高達58%，長生電力回饋蘆竹區濱海里只有13%明顯偏低，鄰近的海湖里、坑口里更低，大約只有個位數。

17日說明會蘆竹區另外3位議員褚春來、張桂綿、郭麗華的助理都到場關切。劉勝全議員服務處主任王家慶今天表示，長生電力公司沒和地方充分溝通要換新機組的事情，過去也留下不好的印象，決定26日上午10點到電場外抗議，如果環保、回饋各方面工作還是做不好，就要求電廠遷廠。

濱海里長林錦昌說，海湖電廠開說明會之前請里辦公室幫忙宣傳，但是能提供的資料很少，而且也就只給2、3張通知單，難道要里長自掏腰包去印給近1100戶3000多位里民嗎？另外，開會選在非假日，擺明上班族沒辦法參加，他在17日說明會上，提醒長生電力公司以後如果再開會要注意時間。

林錦昌表示，長生電力公司說空氣和水質都符合環保排放標準，但是住在附近的里民反映有噪音問題，電場解釋為洩壓，但聲音真的很大聲有長有短，電廠說要換機組，舊換新兩部變1部，不過如果新的機組發電量超過兩部的話，噪音等汙染問題又不能改善，那真的就請長生電力公司把海湖電廠遷走，地方上沒有在靠回饋金過日子。林錦昌支持劉勝全要求長生重視林口電廠回饋下福里58%的事情。

劉勝全指出，回饋機制確實有必要檢討，不只58%的問題，非電廠所在地的里像龜山、大園、中壢因為電塔或線纜經過，領的回饋金和濱海里差不多甚至於還高，而且電廠影響漁獲量，輸電線纜下的土地利用價值降低等等，這些都是有必要檢討的地方，還有說明會事先宣傳不夠造成參加的人數少。