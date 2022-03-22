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竹縣推閱讀集點活動 泡泡相機、液晶手繪版等你換

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣長楊文科拿著虎年集點卡，鼓勵小朋友們來參加悅讀集點換好禮活動，還有機會換到最大禮泡泡相機等好禮。記者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科拿著虎年集點卡，鼓勵小朋友們來參加悅讀集點換好禮活動，還有機會換到最大禮泡泡相機等好禮。記者巫靜婷／攝影

新竹縣公共圖書館悅讀集點換好禮活動開跑，縣府22日指出，兒童持借閱證到縣內14間圖書館櫃台，可領取虎年集點卡參與閱讀集點活動，有泡泡相機、減壓玩具、液晶手繪版等文具禮品可兌換。文化局另推出年度全民樂讀集點活動，借滿40本書有機會抽到文創禮卷，歡迎愛書人大手牽小手共享閱讀樂趣。

新竹縣長楊文科表示，為提升新竹縣閱讀風氣及語文學習能力，今年文化局呼應虎年，設計虎年生肖集點卡，推出閱讀集點獎勵活動，鼓勵大小朋友與長輩一起遨遊書海。

文化局長李安妤表示，在「兒童悅讀集點卡」活動部分，凡是學齡前至國小六年級孩童，即日起至12月31日止，透過借3本以上兒童書、完成娃娃i畫畫、閱讀心得分享、參與爹地媽咪說故事等任務，可以累積點數兌換獎品，集滿10點以上，就能到文化局圖書館櫃台兌換文具禮品。

文化局同時推出「全民樂讀集點」活動，時間自今年元旦起累計至10月31日止，設籍竹縣高中以下學生、學童，經年度統計借閱書數各組前3名者，可獲得文創好禮及獎狀；19到64歲社會組與65歲以上樂齡組，借閱滿40本書以上者，可抽文創好禮券。

縣府表示，閱讀集點獎勵活動也設有機關學校人員組獎勵機制，年度借閱竹縣公圖書籍滿40本書以上，得於每年度11月30日前向文化局申請嘉獎1次，達80冊以上者嘉獎2次。活動詳細資訊可至新竹縣公共圖書館官網及「新竹縣政府文化局」FB粉絲頁查詢。

文化局 新竹

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