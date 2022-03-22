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疫情、水情干擾 竹南游泳館睽違近1年後重新開放
苗栗縣竹南鎮立游泳館連續2年受疫情、水情影響，幾度停止開放，從去年4月1日迄今更休館近一年，使得業者與鎮公所中止經營合約，竹南鎮公所考量疫情趨緩且國內2劑疫苗施打率已達8成，加上鎮內游泳人口眾多，決定今起重新開放，將由鎮公所自營1年，提供民眾服務。
竹南鎮公所指出，竹南鎮立游泳館今重新開放，也是各鄉鎮公立游泳池率先恢復營運的室內泳池，上午開幕慶，即日起至4月30日，各式票價全面5折優惠，鎮民再享額外8折優惠，5月1日恢復票價並開始出售年票跟套票。
鎮公所社會課表示，竹南鎮立游泳館內部的各式SPA水療池、熱池、烤箱、三溫暖、兒童戲水池及淋浴間都正常運作，50公尺大池部分目前也可正常使用，但鎮公所自營期間新建的 熱泵加溫系統還在測試中，因此50公尺大池溫度為常溫水，目前氣候雖日漸回暖，但仍請民眾衡量身體狀況，視當日水溫再決定下水。
竹南鎮立游泳館上午重新開放，鎮公所及地方各界舉辦開幕典禮，場面熱絡。
鎮公所指出，竹南鎮立游泳館不僅有縣內少見的50公尺標準泳池，還有各式溫水SPA水療池、兒童池、烤箱、蒸氣室、冷水舒壓池等設施，是竹南、頭份地區最具規模的游泳池及室內場館，頭份、竹南人口眾多，目前鄰近的頭份市立游泳池整修封閉，竹南游泳館勢必成為使用率大增，目前除自營1年，未來仍朝招商委外營運方式辦理。
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