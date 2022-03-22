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五峰縣道122線將蓋橋截彎取直 30日先於公所辦說明會

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
五峰鄉縣道122線將興建橋梁跨越溪谷，橋面與地面落差高達近百公尺；圖為完工模擬圖。記者巫鴻瑋／翻攝
五峰鄉縣道122線將興建橋梁跨越溪谷，橋面與地面落差高達近百公尺；圖為完工模擬圖。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣五峰鄉縣道122線桃山隧道前路段時常發生土石崩塌，導致桃山、清泉等部落對外交通受阻，縣府計畫架橋跨越上坪溪，用截彎取直方式避開山坳崩塌區，30日將於五峰鄉公所舉辦地方說明會，縣府盼工程進度順利能在2025年完工。

縣府工務處表示，縣道122線43.5K路段因通過高潛勢土石流區，每遇大雨就易有土石崩落，計畫興建橋梁截彎取直通過該路段，完工後能有效減低交通中斷問題，也能保障用路人安全。

據了解，橋面高度與地面的上坪溪河床距離高達90公尺，主跨更長超過百公尺，採雙車道配置，完工後行駛該橋就有如駕車飛越山谷，工程經費近5億元，是近年五峰鄉最受矚目的工程。

鄉公所認為，這條橋梁有其興建必要，不僅不用再擔心道路可能被土石掩埋而中斷，也能讓鄉親往後經過該路段時不必提心吊膽，更能確保族人及觀光客進出安全，提升五峰鄉救護道路可靠性。

工務處表示，興建計畫在2019年已通過環境影響評估審查，目前正辦理土地徵收作業及細部設計，預計最快今年下半年發包，2025年完工通車，不過為了廣納民意，30日將在五峰鄉公所2樓會議室辦理地方說明會。

崩塌 新竹

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