楊梅私人社區市府協助修滯洪池 達協議成半開放式社區

桃園楊梅區陽光山林社區內的滯洪池，在當地已有約30年之久，不過年久失修，滯洪池內邊的石塊已脫落破損，若大雨來襲恐生危機，因此市府編列848萬元改善，完工後的滯洪池可提供約2024立方公尺的調節量體，有效改善金溪里整體排水功能。

陽光山林社區現有滯洪池為原開發商設計，屬於社區公設，水務局長劉振宇表示，長年為修葺已出現滲漏、掏空情形，加上水池旁的榕樹，樹根向下、向外生長，以破壞原有水池護岸，擔心若大雨來臨水池可能潰堤，出現安全危機，因此基於安全救災因素，由市府編列工程預算做滯洪池改善工程。

劉振宇指出，滯洪池下游排水現產生阻塞，改善工程初步規劃以砌石護岸，並修整砌石溝，恢復蓄水、滯洪、導流的功能，塊石疊砌也可增加生態棲息孔隙空間，平時是生態池，豪大雨發生時則成為滯洪池。另周邊將增設仿木欄杆及維修通道，提升未來維護管理的安全及方便性，預計工期約150個工作天。

劉振宇說，水池中央有座小島，先前有連通的便橋，但也在多年前就壞掉無法使用，這次也會修復興建，也會把深耕在水池旁的榕樹移植，讓整個水池能改為煥然一新的面貌。