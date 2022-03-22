新竹巨城購物中心第8屆野餐音樂節 本周末登場

新竹遠東巨城購物中心過去7年舉辦各式不同主題的野餐音樂節，至今已累計超過3.5萬人參加，今年第8屆巨城「新復古野餐音樂節」將於3月26、27日連續兩天登場，不但匯集最夯甜點名店共襄盛舉，還搭配人氣創作歌手不斷電演唱，精彩可期。

巨城購物中心指出，巨城打造新竹人購物消費及休閒娛樂等吃喝玩樂一日生活圈，建構獨有的「Big Fresh Mart」，多年來邀請美食新創店家、文創品牌共同舉辦巨城野餐音樂節獲得廣大迴響，不僅開創在全台購物中心裡野餐的先例，更成為消費者每年期待的一大盛事。

今年「新復古野餐音樂節」將在1F噴水池廣場樂活登場，首次參與的有穿梭在桃園巷弄的「方人也鮮奶麻糬」、來自嘉義的脆皮烤饅頭「饅窩心」、台南必吃「餵公子吃餅」以及「老杯杯白糖粿」、超濃厚奶酥「小笠方生吐司」、超人氣的「碧月Dessert」及「日曜甜塔製造所」，還有粉絲敲碗強勢回歸的「布朗尼先生」、「一些甜點」、「Yamada山田麻糬製造所」等13間話題文創美食一次滿足。

另外，人氣創作歌手蓋亞、黃譽韶、黃韋綸、乾淨的房間、安妮塔克、橘子留聲機將不斷電演唱多首膾炙人口的歌曲，以及現場「捏麵人」、「畫糖」等傳統技藝，巨城臉書粉絲現場拍照打卡分享，還可獲得野餐甜點折價券。