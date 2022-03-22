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2月寒流苗栗農損逾8千萬元 高接梨穗啟動現金救助

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
高接梨穗原先嫁接用黃色及紅色膠帶捆綁，因寒流霪雨授粉不良，農友重新翻刀用藍色膠帶捆綁嫁接。圖／苗栗縣政府提供
高接梨穗原先嫁接用黃色及紅色膠帶捆綁，因寒流霪雨授粉不良，農友重新翻刀用藍色膠帶捆綁嫁接。圖／苗栗縣政府提供

今年2月寒流霪雨，造成苗栗縣草莓水傷，高接梨穗、李子遲發性災害，農糧署、苗栗區農業改良場，及縣府、公所人員完成勘災，全部損失逾8000萬元。農委會繼草莓之後，啟動高接梨穗現金救助，即日至3月28日受理申請。

縣府農業處統計，今年2月寒流霪雨，造成全縣草莓水傷，被害面積逾160公頃，損害約3200萬元，高接梨穗及李子都發生受粉、著果不良的遲發性災害，高接梨穗被害約384公頃，損失2400多萬元，李子被害267公頃，損失2900多萬元。

其中，草莓災損農委會已於3月2日至3月11日，受理申請現金救助，每公頃9萬元；高接梨穗部分，農委會公告苗栗市、通霄鎮、頭份市、卓蘭鎮、三灣鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、三義鄉、西湖鄉、泰安鄉，辦理現金救助地區，每公頃為6萬元。即日至3月28日受理申請。

農業處指出，大湖鄉因高接梨穗災害較為遲發，勘災認定被害面積70公頃，損害程度20%，也達到現金救助標準，但來不及列入第一波11鄉鎮，將另行公告辦理現金救助，至於李子災害部分，報請農委會核定中。

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