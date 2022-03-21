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桃園本地劇團推出創團作品 贈票防疫英雄免費看

中央社 / 桃園21日電

桃園子弟成立的表演藝術劇團「喜劇團」26日將演出創團作品，劇團今天特別保留過半席次給軍警消醫護，邀請他們免費欣賞演出，希望能「以藝抗疫」，用實際行動感謝防疫英雄。

喜劇團團長翁銓偉下午接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，造成各行各業的衝擊，台灣多次在軍、警、消與醫護人員的合作下克服疫情難關，因此26日下午將於文化局演藝廳演出的創團作品「不管三七二十一」，特別留下過半席次不販售，就算沒賺錢也要邀請防疫人員免費入場看劇。

翁銓偉說，劇團成員下午特別走訪桃園市政府警察局、消防局，提供各100張門票，另外也贈送70張門票給衛生福利部桃園醫院，同時邀請部分軍人及其眷屬，還有在地公益團體免費欣賞演出，希望能「以藝抗疫」，以表演藝術專長回饋桃園在地的軍警醫護消等防疫英雄。

副團長潘御天指出，去年立案於桃園市政府文化局的「喜劇團」，是在「相聲瓦舍」馮翊綱和宋少卿的鼓勵下成立，創團作品「不管三七二十一」，取材於將百篇古詩詞KUSO改編成相聲段子的「相聲百人一首」書籍，全劇逗趣幽默，除將詩詞古文透過戲劇靈活轉化在大家眼前，也希望引領民眾逐步恢復正常生活。

桃園 疫情

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