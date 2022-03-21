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桃園風箏節鯨奇3月26日開跑 鄭文燦：天空動物園勿錯過

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左三）宣布桃園國際風箏節26、27日展開「鯨奇之旅」。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）宣布桃園國際風箏節26、27日展開「鯨奇之旅」。記者曾增勳／攝影

桃園一年一度風箏節來了！市長鄭文燦今天下午在大溪中庄景觀土坵主持2022桃園國際風箏節「鯨奇之旅」記者會，宣布今年國際風箏節26日（周六）開跑，他率先拉起風箏高興放飛重拾兒時記憶。

鄭文燦說，大漢溪風口的中庄4公頃大草原（命名空之城）最適放風箏，今年舉辦國際風箏節，包括紐西16公尺大翅鯨和17公尺大抹香鯨等30隻大型鯨豚風箏，還有天空動物園、鳥類風箏，並配合表演、市集、DIY體驗精彩，希望所有市民、外地旅客千萬不要錯過。

桃園市政府在中庄調整池旁大草原4公頃土坵，鄭文燦命名「天空之城」，他主持桃園國際風箏節暨大嵙崁親水園區景觀工程發表記者會，為國際風箏節拉開序幕，由於天氣睛郎有風，主辦單位人員將各式大型鯨豚、魚類造型風箏放飛，在天空隨風飛舞，十分好看，網紅趁機拍照打卡。

桃園國際風箏節邁入第4屆，今年桃園國際風箏節以「鯨奇之旅」為主題，本月26及27日每天下午3時30分起開放民眾自由放飛，鄭文燦形容是今年風箏節如同天空「海洋動物園」，他率領來賓拉起風箏小跑步放飛，心情很好，他說，已經很多年沒有放過風箏了，希望市民、遊客親子來玩風箏，留下回憶。

鄭文燦表示，今年國際風箏節有大鯨豚風箏及天空動物園造型風箏，是非常有趣的風箏節，隨著中庄「天空之城」生態公園接近完成，當地進出停車場改善完成，歡迎民眾不要錯過，亦可到中庄調整池體驗台灣最有特色平面水庫，配合最近舉辦慈水岸光影節，看見慈湖夜景和光彫秀、火舞，配合北橫旅遊節暖身，預定今天完成中庄跨河大橋供行人自行車使用，讓大漢溪流域旅遊非常精彩。

市府觀旅局表示，今年逾30隻鯨豚風箏將進行空中大會師，是國內首次同步放飛最多數量和類別的鯨魚風箏展演，自紐西蘭大翅鯨、抹香鯨外，還有10公尺米虎鯨、鯨鯊、鯨魚大型軟體風箏，堪稱國內最壯觀鯨豚風箏展演，現場野餐趣活動每天2場，還有超級英雄cosplay、魔術派對、小丑氣球秀和互動泡泡秀，會場國內首場以汽車取代沙包固定大型風箏，很有看頭，歡迎親子參與共遊。

桃園國際風箏節26、27日展開「鯨奇之旅」，大型鯨豚風箏天空飛舞有看頭，民眾、紅拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園國際風箏節26、27日展開「鯨奇之旅」，大型鯨豚風箏天空飛舞有看頭，民眾、紅拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）率員小跑步放飛風箏，重拾兒時記憶心情好。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）率員小跑步放飛風箏，重拾兒時記憶心情好。記者曾增勳／攝影
桃園國際風箏節26、27日展開「鯨奇之旅」，大型鯨豚風箏天空飛舞有看頭，民眾、紅拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園國際風箏節26、27日展開「鯨奇之旅」，大型鯨豚風箏天空飛舞有看頭，民眾、紅拍照打卡。記者曾增勳／攝影

風箏節 桃園 鄭文燦

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