歡慶兒童節苗栗南北拚場 封街紙風車劇團演出

今年兒童節，苗栗縣4月2日苗北藝文中心前戶外廣場有「2002年有樂童享在苗北」活動，「童心童趣․童遊苗栗」親子嘉年華則在貓裏喵親子公園登場，也是首次為兒童封街，紙風車劇團晚上6點半在竹南鎮公園路演出「紙風車幻想曲」。

苗北藝文中心、竹南鎮公所共同主辦，4月2日上午8點半起12個小時在北苗藝文中心前廣場，並封閉公園路，辦理有樂童享在苗北活動，苗栗縣長徐耀昌、縣府文化觀光局長林彥甫、苗北藝文中心藝術總監林佳瑩，及竹南鎮長方進興等人，今天邀親子參加，歡慶兒童節。

活動4月2日上午8點30分「童畫苗北」繪畫比賽揭開序幕，上午11點至晚上8點「童趣市集」安排文創攤位，下午4點30分至晚上6點「童樂舞台」原創演唱，晚上6點半紙風車劇團演出「紙風車幻想曲」。

此外，縣府運用公益彩券盈餘經費，委託頑皮豹愛心社、星光服務協會，及勵馨社會福利事業基金會，4月2日上午9點至下午1點在貓裏喵親子公園，辦理「童心童趣․童遊苗栗」親子嘉年華，會中並表揚早期療育、托育服務、兒少安置、兒少福利志工及兒少綜合福利等兒少福利專業人員。

舞台表演節目規畫YOYO家族、氣球天使、丑劇表演等，還有兒童市集、宣導攤位，寶寶爬行比賽、親子趣味遊戲、親子魔術泡泡互動、街頭藝人表演、童趣遊戲，免費造型氣球、親子DIY，數量有限，送完為止。