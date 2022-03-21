桃園彩色海芋季登場 7.2萬株海芋、8大裝置藝術搶先看

「2022桃園彩色海芋季」4月2日至4月17日於溪海休閒農業區登場。今年以「芋見愛神」為策展主軸，共種植9種顏色、15個品種的海芋。除打造海芋浪漫氛圍，更搭配八大裝置藝術、藝文展演、農事體驗、藝文市集等豐富活動，和民眾一起浪漫迎接春天到來。

桃園市長鄭文燦表示，桃園彩色海芋季是桃園最成功的花卉活動品牌，每年吸引超過百萬人朝聖。今年以「芋見愛神」為主題，種植7.2萬株彩色海芋，多達15品種、9種顏色，其中更有特殊的紫色、黑色品種，搭配搭配2萬株百合及香水百合等花卉，打造繽紛浪漫花海。

市府副秘書長邱俊銘表示，今年海芋季導入「在地生產、消費」觀念，推廣桃園休閒農業，並結合愛情魔龍、邱比特、維納斯、月老及牛郎織女等代表性愛神，創作8大裝置藝術，作為期間限定的網紅景點。

農業局長郭承泉表示，本次活動首次規劃特色藝文市集打造在地產業亮點，包括在地農特產品展售、花卉展售區，讓民眾購買到最高品質的在地伴手禮；假日期間現場亦規劃豐富的DIY手作活動，並結合6家在地農場，推出一系列有趣好玩的親子農事體驗，要讓民眾體驗充滿樂趣的農村文化。

農業局表示，活動期間適逢兒童節，將邀請「偶偶偶劇團」和民歌手李明德、于台煙、南方二重唱和親子同樂，另還會舉辦「小小勇者」AR闖關、迪士尼音樂會、「時光機來電50」等活動。