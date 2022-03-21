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竹苗台中及竹科YouBike納共同生活圈 跨區借還免調度費
公共自行車可滿足民眾短距離通勤通學需求，新竹市府邀竹科管理局、新竹縣府、苗栗縣府及微笑單車公司研商「公共自行車跨區免收調度費」，考量竹市、竹科、苗栗與台中為YouBike共同生活圈，加上竹縣確定引進YouBike 2.0，因此，竹竹苗、竹科管理局與微笑單車公司達成共識，將竹縣納入共同生活圈，民眾跨區借還車皆免收調度費。
市長林智堅今指出，目前竹苗沿海自行車道唯一斷點在竹市，市府攜手苗縣府向體育署爭取補助，投入2500萬元由竹市17公里自行車道南港終點站，往南延伸1.2公里，連接苗栗綠光海風自行車道。而竹市將在今年升級YouBike 2.0，未來Youbike將是市民暢遊大新竹水岸新選擇，可從竹縣經頭前溪橋銜接微笑水岸（頭前溪左岸）串連17公里自行車道、苗栗綠光海風自行車道。
另外，新竹縣府已於3月12日宣布引進YouBike2.0，正是與微笑單車公司簽約，部分站點最快於今年6月營運，站點分布於竹北市、竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉，力拚明年底前建置完成100站、投放750輛車，讓竹縣公共運輸邁向新里程碑。
市府交通處表示，新竹縣市與竹科園區民眾日常生活交通已密不可分，竹市升級YouBike 2.0，除既有50站升級之外，今、明年也將新增50站，配合竹縣完成建置的100站，完成後新竹地區包括竹科園區將有215站。目前竹縣仍在YouBike建置階段，未來啟用後便可跨區借還，免收調度費。
交通處說，因苗栗縣、新竹科學園區目前尚未升級YouBike 2.0，過渡期間將在縣市邊界採YouBike 1.0及2.0共站營運，方便民眾跨區借還。此外，桃園市YouBike合約也在今年即將到期，待桃園市府確定新系統後，竹市也會再邀相關單位共同協商。
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