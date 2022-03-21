苗栗市公館鄉水鶴重畫區核定 地方期待產專區帶動繁榮

台6線、台72線口附近苗栗市公館鄉水鶴自辦市地重畫區案，縣府最近核定實施，面積約7.3公頃，總費用約2.3億元，預計2025年完成開發，地方期待將來吸引產業進駐，活化土地帶動繁榮。

苗栗市長邱鎮軍「樂觀其成」，他說，都市計畫1977年畫設水鶴重畫區為貨物轉運中心，但隨著時空環境變化，條件已經不適合，苗栗市公所曾推動興建果菜市場，後來因經費問題作罷，變更產業專區創造商機，提高土地利用價值，市公所歡迎。

水鶴重畫區鄰近國道1號苗栗交流道，且在台6線、台72線口附近，交通條件便利，現況大多數農用及零星建築，2019年都市計畫變更產業專區，並以市地重畫開發，縣府3月17日核定重畫計畫書，核准實施市地重畫，並公告相關的公告、書圖，及會議紀錄等，可上縣府地政處網站查詢。

重畫計畫書指出，重畫總費用約2.3億元，由重畫理事會籌措支應，預定今年7月發包工程，2025年完成重畫區開發，政府將無償取得鄰里公園兼滯洪池0.50公頃，道路、廣場兼停車場用地0.26公頃，園道用地兼溝渠使用0.62公頃，道路用地0.92公頃，提供可建築用地（產業專用區）約5.03公頃，預估土地增值幅度約2倍。

縣府表示，水鶴重畫區發展潛力備受地方注目，產業專區可以提供貨運轉運服務業、批發倉儲集貨、綜合零售、一般零售、餐飲、觀光及旅遊服務，陸上運輸服務、休閒、娛樂服務業，及配合產業需要使用相關設施等策略性產業進駐，期待將來進駐帶動地方發展。