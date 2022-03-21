快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

桃市圖千本就業考試用電子書供借閱 助金榜題名

中央社 / 桃園21日電

桃園市立圖書館館長姚敦明今天表示，桃園市圖與坊間業者合作，提供上千本包括高普考、捷運及中華郵政招考等電子書供線上借閱，提供無力負擔補習費的考生更多免費資源。

桃園市立圖書館上午發布新聞稿表示，為協助有意參加高普考等考試，卻又無力負擔補習費的考生更多資源，桃園市圖引進逾千本考用書籍，線上提供讀者使用，書籍種類包含共同科或各種專業科目，民眾只要登入桃市圖的帳號就可免費使用。

新聞稿中，姚敦明指出，許多工作或學歷都須透過考試獲取資格，考生是桃市圖的服務對象之一，但相關書籍往往價值不斐，為提供讀者更多實用的圖書資源，桃市圖特別與坊間業者合作，透過每年約新台幣8萬元的租賃費用方式，提供千本以上考用書籍供讀者借閱。

姚敦明表示，民眾在進入桃市圖網頁後，點選電子資源登入帳密，選擇PuBu電子書，再點選電子書頁籤中「考試」選項，就可瀏覽包括高普考與捷運、中華郵政、鐵路等招考考用書籍，不限借閱冊數，借期7天可續借，希望藉此協助民眾順利通過考試。

桃園 高普考 電子書

延伸閱讀

迎接兒童節 桃園兒童玩具圖書館辦展迎客

不只是圖書館 桃園市圖新總館10月落成亮點一次看

薩喀爾嘎！漫畫《魔法少年賈修2》確定推出 3月中旬上架各大電子書

新興高中傳學生採檢陽性未列確診 桃市衛生局曝原因

相關新聞

竹苗台中及竹科YouBike納共同生活圈 跨區借還免調度費

公共自行車可滿足民眾短距離通勤通學需求，新竹市府邀竹科管理局、新竹縣府、苗栗縣府及微笑單車公司研商「公共自行車跨區免收調...

苗栗市公館鄉水鶴重畫區核定 地方期待產專區帶動繁榮

台6線、台72線口附近苗栗市公館鄉水鶴自辦市地重畫區案，縣府最近核定實施，面積約7.3公頃，總費用約2.3億元，預計20...

竹縣首支固定式聲音照相執法 3周就拍下553輛分貝超標

新竹縣環保局為了遏止噪音車擾民，去年3月在全縣噪音車熱點實施移動式聲音照相科技執法成效顯著，因此今年3月正式在竹北市中華...

使用率僅15% 竹市水田人行天橋明起試辦封閉一個月

新竹市水田人行天橋位於經國路、水田街口，早期為北門國小學生通學路徑，市府指出，該天橋不符現今家長接送與娃娃車、老年人通行...

台鐵內灣線疑因大雨致路樹傾倒 上員至榮華間無法通行

台鐵內灣線今天上午9時許，在上員站到榮華站之間，疑似因大雨導致鐵路邊坡路樹傾倒，使得列車無法通行，目前內灣線列車出現延誤...

新竹馬偕守護早產三胞胎 開心慶祝滿月

陳姓婦人去年接受人工受孕懷上三胞胎，懷孕33周因三胞胎及胎位不正，經新竹馬偕醫院評估進行剖腹產，順利產下兩女一男，體重分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。