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竹縣首支固定式聲音照相執法 3周就拍下553輛分貝超標
新竹縣環保局為了遏止噪音車擾民，去年3月在全縣噪音車熱點實施移動式聲音照相科技執法成效顯著，因此今年3月正式在竹北市中華路北上車道，啟用全新竹縣第一支固定式聲音照相科技執法設備，3周時間就拍下超過500輛分貝超標的違規汽機車，違規車主最高將收到3600元的罰單。
新竹縣環保局表示，去年首先在新豐、湖口及竹北開始利用移動式聲音照相科技執法設備，後續擴及在全縣各鄉鎮共36處有民眾陳情的噪音車出沒熱點進行違規取締，一年內拍攝到2932輛分貝超標的違規汽機車，經人工逐一檢視、排除干擾聲源，已正式開單告發23件。
環保局指出，因移動式設備每次執法只有2到3小時，無法更全面遏止如深夜出沒的改裝車、飆速車輛，因此經評估最多違規噪音車的路途，選定竹北市中華路往新豐方向，設置24小時執法的固定式聲音照相科技執法設備，今年3月開始僅啟用3周，就拍到553輛分貝超標的汽機車。
不過為求謹慎，環保局稱並不會每件都直接開罰，而是會經人工判讀，確保舉證無其它干擾音源，如風聲、雨聲等，且保留前後3秒的影像及音檔，也會先寄發到檢通知釐清噪音污染源，避免造成爭議。
環保局說明，道路速限50公里以下路段聲音管制標準為86分貝、道路速限50到70公里路段則為90分貝，一旦正式判定違規、超過管制標準逕行告發，將依機動車輛噪音管制標準規定，處1800元以上、3600元以下罰緩。
環保局提醒民眾，當見到「前有聲音照相，請降低音量行駛」的告示，用路人行經該路段即應避免車輛噪音擾鄰，請民眾遵守3不原則「不超速、不改裝、不不當操駕」，才不會有分貝超標違規的疑慮。
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