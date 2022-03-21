使用率僅15% 竹市水田人行天橋明起試辦封閉一個月

新竹市水田人行天橋位於經國路、水田街口，早期為北門國小學生通學路徑，市府指出，該天橋不符現今家長接送與娃娃車、老年人通行等無障礙需求，加上路口交會巷弄複雜，市府已於橋下畫設行人穿越線，天橋使用量僅15%，路口橋墩又影響轉彎車輛視線，22日起至4月21日試辦封閉，後續再評估存廢。

市府工務處指出，竹市原有24座人行天橋，其中19座位於學校周邊，早期為確保學童上下學途中路口安全零事故而設置的人行天橋，因使用年限高，加上時代變遷與需求改變，現今卻成為通學步道的障礙，近年市府調查人行天橋使用率，已陸續拆除客雅人行天橋、建功人行天橋與香山一號天橋，香山二號天橋則預計4月底拆除。

日前辦理水田人行天橋使用率調查及地方說明訪談後，訂於3月22日至4月21日，試辦封閉水田人行天橋。此外，北門國小旁、靠東大路的光田人行天橋，後續也將再評估存廢，目前已畫設行人穿越線，將評估學童上下學使用情形．若經評估拆除，將有助行車視野提升，也達到保護行人安全與提升市容景觀。

工務處表示，天橋試辦封閉仍屬評估天橋存廢的階段，試辦封閉期滿後，將彙整用路人意見及對交通影響等因素，召開會議討論天橋存廢。民眾如對天橋存廢評估有疑慮或欲提供寶貴意見，可至市府民意信箱或撥打本府1999服務專線反映。