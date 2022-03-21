建設公司捐贈消防車 守護新竹縣尖石鄉山區安全
新竹一家建設公司得知新竹縣政府消防局尖石分隊缺一輛消防車，今天捐贈一輛小型水箱消防車，新竹縣長楊文科讚揚建設公司捐車義舉是造福尖石鄉。
新竹縣政府消防局上午舉行消防車捐贈儀式，由建設公司的資深總監林帝沅代表捐贈，縣長楊文科代表受贈。
楊文科致詞表示，捐贈者行事低調，即便做了許多善事，卻不喜歡露面，感謝他花費新台幣375萬元購置一輛小型水箱消防車給尖石消防分隊，守護當地居民安全。
竹縣消防局提供新聞稿表示，尖石消防分隊一輛消防車在109年10月24日遭交通運輸車追撞，不僅消防車全毀，車上的消防隊員也受到腦震盪及骨折傷勢。
消防局指出，捐贈者當時得知此事後，立即致電消防局表示要捐贈一輛全新消防車給尖石分隊，做為守護尖石山區居民安全的搶救火災利器。
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