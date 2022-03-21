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竹市44歲西大路地下道整建 4月動工變身明亮景觀通廊

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
西大路地下道整建後模擬圖。圖／市府提供
西大路地下道整建後模擬圖。圖／市府提供

新竹市西大路地下道啟用至今已44年，卻有壁癌、人行道濕滑、路面差、照明不足等問題， 市府2019年啟動規畫設計，積極爭取中央補助未果，今年改自籌8000多萬元投入整建，預計4月底前開工、年底完工。將以溫暖明亮的木質色系，全面點亮地下道，並設有透光遮蔭兼備的天花板，人車通行時可感受陽光灑落、又可遮風避雨。

市府工務處指出，西大路地下道長150、寬14公尺，1978年啟用，為竹科上班族到寶山路的主要道路，也是市區重要交通要道。為改善地下道漏水、照明不足、格子樑結構因設計不良造成隆起等問題，市府今年改自行編列總工程費約8000餘萬元，預計整合地下道機、車、人行道景觀，整體空間環境美化，營造新氣象的城市景觀通廊。

工務處表示，地下道改建計畫包含硬體設施加強，包含整體防水、更新抽水設施、增加照明設施、補強格子樑結構、修補鋼筋外露等，外觀配色也將升級為溫暖明亮的木質色系，全面點亮地下道，透光遮蔭兼備的天花板人車通行時可感受陽光灑落，又可遮風避雨，藉此打造城市景觀通廊。

為減緩交通影響，施工期間的替代道路、宣導措施，已提送交通維持計畫到道安會議審查，替代道路禁止違停並有警察加強巡邏。西大路地下道預計4月底前開工整建、年底完工。

市府指出，近年市府推動交通運輸系統改善、步行城市，包含東大路道路亮點改善、道路路平、通學步道改善、舊城區騎樓整平等，提供市民好走又安全的路。

新竹市西大路地下道啟用至今已44年，卻有壁癌、人行道濕滑、路面差、照明不足等問題。圖／市府提供
新竹市西大路地下道啟用至今已44年，卻有壁癌、人行道濕滑、路面差、照明不足等問題。圖／市府提供
西大路地下道整建後模擬圖。圖／市府提供
西大路地下道整建後模擬圖。圖／市府提供

人行道 替代道路 年改

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