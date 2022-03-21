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頭份某宮廟安座沿街狂撒冥紙 苗縣環保局將開罰

中央社 / 苗栗縣21日電

苗栗縣頭份市某間宮廟舉辦安座大典，沿路撒冥紙、冥幣幾乎覆蓋整條街道，附近住戶認為太離譜、甚至覺得心裡發毛，事後廟方雖派員清掃、回收，苗栗縣環保局仍將依法開罰。

頭份市范濟堂20日舉辦重修圓竣入火安座大典，全台各地數十個陣頭前往參加，信徒依據傳統習俗，沿著陣頭經過的街道，撒出大量冥紙及印有面值1萬元的冥幣，為神明開路。

頭份市興隆路附近的居民表示，當天傍晚回家看到整條街道幾乎遭冥紙覆蓋，覺得誇張，拍照並上網Po文質疑「這哪招？」有人留言「太離譜」，更有民眾留言指稱看起來「就像詛咒一樣」讓人心裡感覺毛毛的。

廟方人員指出，安座大典於20日下午3時許舉行，同時間湧入多組陣頭，各個陣頭信徒撒出冥紙、冥幣，第一時間無法控管，但接獲民眾投訴後，在典儀結束立即派員清掃、回收，直到今天凌晨才全部清除完畢。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳今天接受媒體聯訪表示，根據民眾提供畫面，可以看到宮廟人員在市區遶境，大量撒冥紙的行為已汙染路面，違反廢棄物清理法第27條規定，應裁罰新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，即便事後派員清掃，但違規行為已屬實，依法仍會受罰。

苗栗縣 遶境 廢棄物

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