新竹馬偕守護早產三胞胎 開心慶祝滿月

陳姓婦人去年接受人工受孕懷上三胞胎，懷孕33周因三胞胎及胎位不正，經新竹馬偕醫院評估進行剖腹產，順利產下兩女一男，體重分別為1930、1750及1588公克，出生後立即送新生兒加護病房和新生兒中重度病房，經醫護團隊努力，三胞胎生命狀態恢復穩定，依序出院，院方也舉辦滿月儀式，致贈成長紀錄相冊、尿布、蛋糕和禮品表達祝賀。

新竹馬偕醫院指出，三胞胎出生後經醫護團隊細心照護，生命狀態恢復穩定，體重成長至2240、3064及2300公克，並依每位寶寶狀況陸續出院返家。日前三胞胎在爸媽和外婆陪伴下，回院慶祝滿月並感謝醫療團隊。

新生兒科主治醫師劉子瑜回憶，團隊在接獲婦產科的生產計畫後，便啟動備床機制，當一收到即將生產的通知時，具備新生兒科高級急救資格的三組醫護人員立即攜帶早產兒專用急救裝備與保溫箱，前往現場待命，每組人員分別負責接回一位新生兒。

劉子瑜說，三胞胎出生後都有早產兒呼吸窘迫現象，大姊在新生兒中重度病房照顧2周後順利返家；二姊則患有早產兒呼吸窘迫症候群，出生後立即放置氣管內管使用呼吸器，並給予表面張力素治療，在醫護團隊悉心照護6周後，順利脫離呼吸器出院；三弟雖體重最輕，在新生兒科加護病房使用非侵入性呼吸器治療4天便轉至新生兒中重度病房，3周後健康狀況已趨穩定，便出院返家照護。

劉子瑜補充，多胞胎新生兒的早產、低體重及缺陷或死亡等風險相對較單胞胎高，因此生產過程需要新生兒醫護團隊現場待命，給予新生兒即時急救與協助；產後寶寶整體發育也較為不足，容易出現如肺部發育尚未完全、有呼吸窘迫，或腸胃道功能不成熟、營養吸收狀況不理想等健康問題，所以一出生就須立即轉送至新生兒加護病房或新生兒中重度病房，接受後續治療與照護。