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台水3月28日改善工程 影響苗栗市、頭屋鄉、後龍鎮供水

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣自來水公司第三區管理處苗栗營運所3月28日上午9點至下午3點，辦理明德淨水場低壓設備檢驗缺失改善工程， 影響苗栗市、頭屋鄉及後龍鎮部分地區供水。圖／本報資料照片
台灣自來水公司第三區管理處苗栗營運所3月28日上午9點至下午3點，辦理明德淨水場低壓設備檢驗缺失改善工程， 影響苗栗市、頭屋鄉及後龍鎮部分地區供水。圖／本報資料照片

台灣自來水公司第三區管理處苗栗營運所辦理明德淨水場低壓設備檢驗缺失改善工程，苗栗市玉清、北苗、清華、嘉盛、嘉新里，頭屋鄉頭屋、象山、北坑、獅潭、曲洞、明德村，3月28日上午9點至下午3點停水

降壓地區範圍苗栗市中苗、建功、青苗、玉華、維新、維祥、綠苗、玉苗、大同、新苗、勝利、上苗、福星、文山、福麗、福安、文聖、水源里，後龍鎮南龍、中龍、北龍、大庄、溪洲、豐富、校椅、埔頂、新民、復興、東明、大山、外埔、海埔、秀水、水尾、龍津、龍坑里。

水公司提醒用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。此外， 建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉， 避免可能虹吸汙染。

停水 污水

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