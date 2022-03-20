聽新聞
test
0:00 / 0:00
夜遊慈湖光影秀火舞吸睛 鄭文燦：打造夜遊慈湖浪漫行
桃園市2022夜遊慈湖-水岸光影季開幕第一個假日，今天晚上在慈湖紀念雕塑公園進行光雕投影虛擬世界傳送門及集客表演、火舞團表演秀，市長鄭文燦表示，他最近決定在大溪打造夜遊經濟學，白天可走慈湖、百吉步道健行，晚上來大溪老街、參加慈湖水岸光影季市集、聽音樂、看表演，隨疫情收斂，慈湖水岸光影季3個月活動，歡迎民眾走出戶外，親子共遊大溪慈湖夜景浪漫。
2022夜遊慈湖-水岸光影季正在大溪區慈湖紀念雕塑公園展開，18日起至6月15日展期3個月，第一個假日吸引大批民眾欣賞，慈湖山景特別打出烏克蘭🇺🇦國旗及PEACE字樣為世界和平祈福，今晚光影秀及夜間火舞團表演秀演、加上文創市集展示，吸引民眾夜賞浪漫慈湖。
鄭文燦表示，他決定全力打造夜遊慈湖，讓遊客晚上來大溪老街、木博館、遊慈湖，不必與人擠車交通打結，還有石門水庫溪洲轉運站的露營基地也是夜遊公園好去處，尤其慈湖有很好生態園區、步道和造景，慈湖、頭寮、百吉營結合旅遊帶，可以白天走步道健行，夜遊慈湖參加光影季市集、聽音樂看表演，在這3個月活動，歡迎大家走出戶外來體驗桃園美好
市府觀旅局長楊勝評表示，今年慈湖水岸光影季活動有別以往，光影秀至6月15日，每天晚上6時30分至8時35分共上演7場光影秀，每場5分鐘，帶領現場民眾透過傳送門進入虛擬世界，探索桃園之美，並使用全息浮空投影方式呈現泰雅勇士動畫，3D立體動畫讓民眾彷彿身歷其境，每周五、六、日及連續假日，包括晚上6時5分及7時15分有一場夜間台表演，下午至晚上設有文創市集及下午5時至5時20分集客表演，節目精彩，歡迎大家來夜遊桃園打卡拍照。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言