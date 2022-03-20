快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

湖口蓋生命園區引地方反彈 不排除成立自救會展開抗議

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
湖口計畫蓋縣立生命園區卻引居民反彈，不排除展開抗議行動。記者巫鴻瑋／翻攝
湖口計畫蓋縣立生命園區卻引居民反彈，不排除展開抗議行動。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣府計畫在湖口鄉設縣立生命紀念園區，最快8月動工，今天在波羅村集會所召開環評說明會，沒想到現場罵聲不斷，村長更帶村民高喊反對到底，要求立即停止環評程序，並稱若縣府強硬推動，不排除正式成立自救會展開抗議。

湖口生命紀念園區計畫設於湖口圓山，一旁就是民營的長生天生命園區，縣府規畫辦理2期興建計畫，將火葬設施於第1期先行動工，因此辦理環評，1月時曾召開健康風險評估說明會，當時就引起地方質疑為何湖口需要2座生命園區，多數村民表達反對。

波羅村長葉豐田表示，縣府不顧地方居民意見，如果持續推動環評程序，不排除成立自救會展開抗議行動，現場他帶村民要求縣府民政處應立即停止環評，堅決反對此生命園區興建計畫案到底。

據了解，生命園區北側是湖口王爺壟重劃區、南側即是新竹工業區、新豐市區，當地湖南村長陳昌源指出，桃園市人口225萬人有2座火葬場，新北市人口超過400萬也才2座，質疑新竹縣現已有竹東鎮立火葬場及長生天民營火葬場，為何還需要再蓋一座，尤其火葬場臨檢新豐、湖口市區，痛批此案「害子害孫」。

縣議員何建樺更諷「難道楊縣長打算把波羅村發展為殯葬園區矽谷？」；縣議員余筱菁則說，竹東生命園區就已問題不斷，甚至還有委外業者不符成本導致經營出狀況，現在湖口再蓋，難保不會又出狀況。

民政處長賴江海回應，目前計畫還未定案，縣府願意與民眾妥善溝通，此次只是辦理環境影響說明書公開說明會，民眾如果有疑慮都能提出，縣府會會同專家評估後以書面回應，若環評審查屆時不過關，生命園區興建計畫就會停止。

環評 新竹 自救會

延伸閱讀

竹科人買房選湖口還是楊梅？網答案一面倒 過來人曝：交流道很塞

相關新聞

大湖壁虎尿好「毒」！ 草莓季交通尖峰期間讓號誌機短路

苗栗縣大湖草莓季3月12日交通尖峰時段，台3線、台72線及苗62之2線重要路口紅綠燈突然當機，警方根據號誌箱現場的一隻壁...

中央大學今辦就業博覽會 103家廠商提供上萬個職缺

桃園市政府今天在國立中央大學舉辦「2022春季博覽會」， 吸引103家廠商提供逾1萬個職缺。桃園市勞動局長吳宏國表示，繼...

龍岡旅遊4月1日上路 11旅程補助400及6體驗補助100元

桃園市龍岡地區異域故事館昨天開幕，市政府打造龍岡特色旅遊即將上路，桃園市府觀旅局與可樂旅遊、龍岡在地協會合作推出2022...

新埔鎮舊公所歷史建築群活化 文化局推修復再利用計畫

新竹縣新埔鎮舊公所在內的周邊5棟行政建築，在2017年被登錄為歷史建築，雖目前仍以短租方式提供公務機關使用，不過文化局將...

頭屋、卓蘭今年預算難產 苗縣府逕核小刪

今年苗栗縣頭屋鄉公所總預算、卓蘭鎮公所公共造產基金附屬單位預算，分別遭代表會刪除1921萬元、2316萬1000元，經覆...

乙未抗日73公忠義犧牲 鄭文燦：春秋祭百年不輟

桃園市龍潭區七十三公忠義廟今天上午舉行春祭大典，由市長鄭文燦主祭，遵循客家祭禮進行，舉辦閹雞比賽祭祀表達追思，鄭文燦表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。