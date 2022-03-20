湖口蓋生命園區引地方反彈 不排除成立自救會展開抗議

新竹縣府計畫在湖口鄉設縣立生命紀念園區，最快8月動工，今天在波羅村集會所召開環評說明會，沒想到現場罵聲不斷，村長更帶村民高喊反對到底，要求立即停止環評程序，並稱若縣府強硬推動，不排除正式成立自救會展開抗議。

湖口生命紀念園區計畫設於湖口圓山，一旁就是民營的長生天生命園區，縣府規畫辦理2期興建計畫，將火葬設施於第1期先行動工，因此辦理環評，1月時曾召開健康風險評估說明會，當時就引起地方質疑為何湖口需要2座生命園區，多數村民表達反對。

波羅村長葉豐田表示，縣府不顧地方居民意見，如果持續推動環評程序，不排除成立自救會展開抗議行動，現場他帶村民要求縣府民政處應立即停止環評，堅決反對此生命園區興建計畫案到底。

據了解，生命園區北側是湖口王爺壟重劃區、南側即是新竹工業區、新豐市區，當地湖南村長陳昌源指出，桃園市人口225萬人有2座火葬場，新北市人口超過400萬也才2座，質疑新竹縣現已有竹東鎮立火葬場及長生天民營火葬場，為何還需要再蓋一座，尤其火葬場臨檢新豐、湖口市區，痛批此案「害子害孫」。

縣議員何建樺更諷「難道楊縣長打算把波羅村發展為殯葬園區矽谷？」；縣議員余筱菁則說，竹東生命園區就已問題不斷，甚至還有委外業者不符成本導致經營出狀況，現在湖口再蓋，難保不會又出狀況。

民政處長賴江海回應，目前計畫還未定案，縣府願意與民眾妥善溝通，此次只是辦理環境影響說明書公開說明會，民眾如果有疑慮都能提出，縣府會會同專家評估後以書面回應，若環評審查屆時不過關，生命園區興建計畫就會停止。