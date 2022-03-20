中央大學今辦就業博覽會 103家廠商提供上萬個職缺

桃園市政府今天在國立中央大學舉辦「2022春季博覽會」， 吸引103家廠商提供逾1萬個職缺。桃園市勞動局長吳宏國表示，繼中央大學首場校園徵才之後，緊接著還有中原大學、健行科技大學、新生醫護管理專校、龍華科技大學、開南大學及銘傳大學共6場次的校園徵才，歡迎民眾參與。

勞動局表示，隨著畢業季的到來，大批畢業生即將踏入職場迎接第一份工作，今年博覽會吸引上百家企業進駐，學生可藉此深入了解企業，也讓各大企業直接觸及桃園本地人才。

吳宏國表示，去年畢業季正值疫情高峰，全國三級警戒期間，桃園市政府積極辦理各項青年就業方案，並對接中央各項青年紓困計畫，只要15至29歲應屆畢業青年，於去年9月30日前就業，滿90日發給2萬元就業獎勵，持續就業滿180日，加發1萬元，合計最高發給3萬元。

而「桃園市青年技術士證照獎勵方案」鼓勵青年考取證照，考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元及8,000元之獎勵金。此外，市民透過市府「青年職得好評計畫」連續就業滿90日，也發給獎勵金3萬元，「青年尋職津貼計畫」3個月求職期間最高則可領3萬2000元。

勞動局表示，桃園2015年推動「青年安薪就業讚方案」以來，已幫助逾3萬6000名青年就業，留任率80%、仍在職率92%，青年薪資也從2016年至2021年提升15%。希望藉由「學習讚」、「證照讚」、「就業讚」三讚等就業促進方案，提升桃園青年就業能力。