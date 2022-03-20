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大湖壁虎尿好「毒」！ 草莓季交通尖峰期間讓號誌機短路

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣台3線、台72線及苗62之2線路口號誌上周六突然當機，一隻壁虎當時在號誌箱內探頭探腦。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣台3線、台72線及苗62之2線路口號誌上周六突然當機，一隻壁虎當時在號誌箱內探頭探腦。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣大湖草莓季3月12日交通尖峰時段，台3線、台72線及苗62之2線重要路口紅綠燈突然當機，警方根據號誌箱現場的一隻壁虎，及機板上疑似壁虎尿液，研判造成短路號誌故障，因此忙著指揮疏導的員警都不可思議。

號誌箱養護單位公路總局第二工程處苗栗工務段證實壁虎撒尿，造成號誌系統運作故障，抽換電路板，損失一萬多元，工務段指出，壁虎類似事件偶有所聞，約3年前台3線苗栗縣卓蘭鎮路段，石虎監測系統控制箱也遭壁虎侵入故障，檢測時發現壁虎遭電擊陳屍現場。

苗栗縣警察局今天指出，台3線、台72線及苗62之2線路口號誌，3月12日下午4點多突然停擺，因正值大湖草莓季，及泰安溫泉旺季，大量遊客離開的尖峰時段，10名交通快打警力趕到投入指揮及疏導交通，並同步通知苗栗工務段派員檢修。

警方說，號誌故障時，員警第一時間打開號誌箱檢視，重新開啟總電源，仍然無法正常運作，研判沒有電力，員警先是小力敲打號誌箱，發現一隻壁虎在箱內探頭探腦，接著大力敲打趕走牠，苗栗工務段人員檢修，發現機板有殘留疑似壁虎尿液，研判因此造成短路，經抽換機板，紅綠燈停擺半個小時恢復正常。

苗栗工務段人員後來使用矽立康密封，補強控制器周邊縫隙，防止壁虎再鑽進，經過連日來測試均正常運作，沒有再發生故障，工務段表示，號誌箱或是控制箱，尤其是山區，都會要求加密縫隙，防止壁虎等小動物或昆蟲鑽入棲息甚或築窩，造成系統故障。

苗栗縣 草莓 警察

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