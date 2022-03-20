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龍岡旅遊4月1日上路 11旅程補助400及6體驗補助100元

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府推出龍岡６種文化體驗單堂課程，提供遊客自由行體驗手作文化課程。圖／觀旅局提供
桃園市府推出龍岡６種文化體驗單堂課程，提供遊客自由行體驗手作文化課程。圖／觀旅局提供

桃園市龍岡地區異域故事館昨天開幕，市政府打造龍岡特色旅遊即將上路，桃園市府觀旅局與可樂旅遊、龍岡在地協會合作推出2022龍岡旅遊推廣方案，觀旅局今天下午表示，自4月1日起推出龍岡旅遊推廣方案，提供1日遊7條遊程、2日遊4條遊程，帶領民眾走入忠貞市場、清真寺深度旅遊，亦可參加6種龍岡文化體驗單堂課程，提供自由行旅客學習滇緬泰文化、手作課程，來玩有補助，歡迎大家遊桃園。

疫情和緩下，市府觀旅局配合異域故事館開館，展示孤軍史料，提供民眾認識滇緬金三角異域孤軍故事，觀旅局長楊勝評表示，2022龍岡小旅行，自4月1日起推出2大主軸，包括龍岡旅遊推廣方案及龍岡文化體驗課程，團體旅遊每人補助400元，總共2700個名額；龍岡文化體驗課程，每人補助100元，限量1700人，預計本月下旬開放報名，4月起出團體驗。

觀旅局表示，4月1日起推出龍岡旅遊推廣方案，提供1日遊7條遊程、2日遊4條遊程，帶領民眾走入忠貞市場、清真寺深度旅遊，亦可參加6種龍岡文化體驗單堂課程，提供自由行旅客學習滇緬泰文化課程，體驗龍岡獨一無二的異域文化及美食。

龍岡旅遊推廣方案一日遊，分別是米干手作體驗、阿美手工米干1日遊，自製簸箕飯體驗、緬甸服飾換裝1日遊，雲南溙族喃辟教學、創藝過橋米線1日遊，每人各299元起；米干手作體驗、乙未紀念公園、濟生健康文化館1日遊，每人499元起；異域美食教室、雲南手抓簸箕飯、緬甸服飾換裝及彩色海芋季1日遊及水花火舞潑水節、緬甸樂舞猜謎趣、桃園彩色海芋季、黃香木臉繪1日遊，每人各599元起；雲南趕擺打歌、迎賓歌舞攔路秀、百年古宅風華、緬甸黃香木臉繪1日邊，每人999元起。另有異域雲南米干、木瓜絲手作體驗、竹東傳統客家市集及台灣客家文化館2日遊等路線。

龍岡文化體驗課程，有６種單堂體驗課程，提供自由行旅客多元學習體驗滇緬泰文化課程，包含木瓜絲、碗豆粉、米干等美食DIY，也走讀清真日常、民族服飾體驗和潑水舞教學。

桃園市府推出龍岡旅遊推廣方案，提供1、2日遊程讓民眾認識龍岡打歌遊程等深度旅遊。圖／觀旅局提供
桃園市府推出龍岡旅遊推廣方案，提供1、2日遊程讓民眾認識龍岡打歌遊程等深度旅遊。圖／觀旅局提供
桃園市龍岡地區異域故事館開張遊覽，提供民眾認識滇緬金三角異域孤軍故事。記者曾增勳／攝影
桃園市龍岡地區異域故事館開張遊覽，提供民眾認識滇緬金三角異域孤軍故事。記者曾增勳／攝影

桃園 自由行

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