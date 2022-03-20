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新埔鎮舊公所歷史建築群活化 文化局推修復再利用計畫

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新埔鎮舊公所建築未來可能轉型為文創基地，目前仍由警方租借使用中。記者巫鴻瑋／攝影
新埔鎮舊公所建築未來可能轉型為文創基地，目前仍由警方租借使用中。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣新埔鎮舊公所在內的周邊5棟行政建築，在2017年被登錄為歷史建築，雖目前仍以短租方式提供公務機關使用，不過文化局將爭取補助，推動修復再利用計畫，未來可能利用原建物活化為文創聚落，作為青年創生、柿餅產業觀光空間。

鎮公所表示，舊公所建築位於中正路上，1937年落成啟用，原本只有一層樓，1959年再加蓋二樓，一直使用到2018年新埔新行政大樓落成後，公所搬離，又因新埔警分局舊大樓拆除重建，2020年轉作為警分局臨時辦公空間，目前仍由警方租借使用中。

新竹縣文化局長李安妤表示，新埔鎮公所舊行政區建築群包含鎮公所、鎮代會、議事堂、衛生所、民眾服務站等5棟主建築物，另外還有檔案室、倉庫等附屬建物，可使用面積約689坪，土地面積約1345坪。

目前建築群採短期租借方式提供公部門使用，考量此區為新埔歷史街區上少有的完整公共空間，文化局爭取補助推動修復再利用計畫，日前也邀請柿餅業者、在地餐飲業者、農業業者及地方創生規畫單位，還有周邊社區里長召開說明會，希望能合力將舊行政區建築群轉型活化為文資、地方再造的動能。

規畫單位建築師林志成提議，可設立全國唯一的柿產業主題博物館，綜合柿餅、柿染、柿木、柿酒等完整柿產業構面，搭配展示、餐飲、文創伴手禮、體驗工坊，作為地方產業舞台，同時考量柿餅產業具季節性，與會單位也建議能結合新埔水梨、柑橘，共同組成產業文化館，以觀光工廠型態吸引遊客。

鎮公所主秘王偉全表示，未來營運必須有商業機制，為留住在地青壯人口，希望增加婦幼托育和兒童教育空間，如引入蒙特梭利、華德福等特色教育，另外也可設立書店、工作坊，經常舉辦交流活動，作為創生基地吸引青年回鄉。

文化局表示，將彙整各界意見提報中央，考量整體範圍廣大，目前還有社福中心、幼托使用，預計採分期分區方式，爭取中央補助後續的設計和工程經費。

歷史建築 文化局 柿餅

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