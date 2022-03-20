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材料公司新建廠房 鄭文燦讚有價值的領先投資

中央社 / 桃園20日電

超能高新材料股份有限公司今天在龍潭舉行新建廠房開工動土典禮，桃園市長鄭文燦表示，龍潭科學園區是高產值園區，也是竹科的龍潭基地，在此新建廠房是有價值的領先投資。

鄭文燦致詞表示，超能高新材料公司在材料科學上有很多突破，是台灣唯一具有量產電子級氮化矽粉的專業製造商，可應用於太陽能、鋰電池負極材料，也是工業局推動第三代半導體的重要材料來源。

鄭文燦說，台灣面臨數位、能源、低碳等轉型時刻，且半導體、電動車、5G等產業是下個世代優勢產業，相信未來產業動能大，台灣在具有優勢加乘下，更適合打造研發、高階製造中心，超能高新材料公司也能與創投、金融、協力夥伴一起努力前進。

新竹科學園區管理局長王永壯表示，龍潭科學園區目前有13家廠商營運，去年產值已達新台幣543億元，較109年成長15%。因為疫情關係，半導體產業在數位科技、健康照護等領域扮演重要角色，但也缺貨嚴重，超能高新材料公司在龍潭新建廠房是超前部署投資，可提供未來半導體所需材料應用。

超能高新材料股份有限公司董事長魏汝超表示，今天是「春分」，代表冬天結束、春天萬物蓬勃發展的開始，在今天舉行動土典禮更具意義，他期許公司未來能更加蓬勃發展。

半導體 鄭文燦 桃園

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