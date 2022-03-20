頭屋、卓蘭今年預算難產 苗縣府逕核小刪

今年苗栗縣頭屋鄉公所總預算、卓蘭鎮公所公共造產基金附屬單位預算，分別遭代表會刪除1921萬元、2316萬1000元，經覆議、協商不成，縣府最近逕為決定，分別恢復1368萬9000元，及2104萬元，縣府並喊話所會雙方，仍應以民眾福祉為依歸，共同攜手打拼推動地方建設。

縣府逕核的結果，頭屋鄉代會主席湯于杰說，代表會不服，一定會提出訴願；頭屋鄉長徐鑫榮、卓蘭鎮代主席李家龍則表示，等收到公文了解內容再回應；卓蘭鎮長詹錦章則感謝縣府逕核，讓公所可以順利施政。

頭屋鄉公所今年總預算1億3000多萬元，代表會刪除小型工程款、第二預備金等1921萬元，卓蘭鎮今年公共造產基金附屬單位預算2筆2316萬1000元，全數遭會刪除，頭屋、卓蘭公所經向代表會提覆議，仍維持原決議，公所認為窒礙難行，轉而報請縣府協商2次不成，縣府依地方制度法於3月17日召開逕為決定會議。

縣府指出，相關局處依業務參酌公所往年編列預算及執行決算結果、確實需求，及所會雙方意見等考量，決議恢復頭屋鄉總預算1368萬9000元，恢復卓蘭鎮公共造產基金附屬單位預算2104萬元。

「那要代表會做什麼？」湯于杰表示，代表會是民意機關，監督鄉公所行政，審查刪除公所入不敷出，及一些不合理的預算項目及金額，鄉公所只要合理的，例如工程配合款，代表會也都會通過，現在代表會刪除的，縣府卻可以逕行決定恢復，有官官相之嫌。

他說，行政權可以透過這種模式運作凌駕民意機關，不符合地方自治精神，代表會等收到縣府公文了解內容，一定會向內政部或監察院訴願。