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乙未抗日73公忠義犧牲 鄭文燦：春秋祭百年不輟

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）主持龍潭七十三公忠義廟春祭大典，向抗日客家義軍表達追思。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持龍潭七十三公忠義廟春祭大典，向抗日客家義軍表達追思。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭區七十三公忠義廟今天上午舉行春祭大典，由市長鄭文燦主祭，遵循客家祭禮進行，舉辦閹雞比賽祭祀表達追思，鄭文燦表示，1895年台灣讓日本，客家鄉親義軍在龍潭埤戰役抵抗，遭日軍報復殺害73人，客家鄉親將遺骸、衣冠冢建七十三公忠義廟，每年春、秋祭拜紀念，將客家硬頸、愛鄉土精神代代相傳。

龍潭七十三公忠義廟建於1973年，由客家義軍烈士後代發起興建，紀念1895年龍潭抗日義軍領袖胡嘉猷率領73名客家先烈奮勇抗日犧牲，桃園市七十三公忠義協會理事長謝明宏說，七十三公已成龍潭人保衛家鄉的光榮代號，更是客家義軍硬頸抗日的象徵，今天舉辦春祭大典，向1895年「乙未保台戰爭」客家義軍73名先烈壯烈犧牲致敬，緬懷客家先民義英勇抗日精神

由七十三公忠義協會舉辦這項客家抗日春祭大典暨閹雞比賽，鄭文率民代及地方鄉親聯合祭拜，向先民義英勇抗日表達祭獻，今年也辦理閹雞比賽，由鍾和善以放養公雞16斤5兩勇奪特等獎，鄉親聯合提供三牲祭品祭祀敬獻，紀念客家義軍先烈。

鄭文燦表示，1895年台灣割讓日本，客家鄉親組織義勇軍抗抗日軍占領，當年桃園四大戰役，龍潭埤是最後一場，日軍為報復殺害義軍73人，1名倖存者把過程保存下來，客家鄉親為紀念客家義軍英勇犧牲，特別留下遺骸、衣冠冢興建七十三公忠義廟，視為龍潭義民廟，每年春秋祭拜，百年未間斷，象徵客家硬頸愛郷土精神傳承。

桃園市長鄭文燦（前排左三）主持龍潭七十三公忠義廟春祭大典，向抗日客家義軍表達追思。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前排左三）主持龍潭七十三公忠義廟春祭大典，向抗日客家義軍表達追思。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭七十三公忠義廟春祭大典客家鄉親祭拜暨閹雞比賽表達追思。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭七十三公忠義廟春祭大典客家鄉親祭拜暨閹雞比賽表達追思。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭七十三公忠義廟春祭大典，客家鄉親祭拜表達追思。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭七十三公忠義廟春祭大典，客家鄉親祭拜表達追思。記者曾增勳／攝影

抗日 桃園 鄭文燦

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