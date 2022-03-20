乙未抗日73公忠義犧牲 鄭文燦：春秋祭百年不輟

桃園市龍潭區七十三公忠義廟今天上午舉行春祭大典，由市長鄭文燦主祭，遵循客家祭禮進行，舉辦閹雞比賽祭祀表達追思，鄭文燦表示，1895年台灣讓日本，客家鄉親義軍在龍潭埤戰役抵抗，遭日軍報復殺害73人，客家鄉親將遺骸、衣冠冢建七十三公忠義廟，每年春、秋祭拜紀念，將客家硬頸、愛鄉土精神代代相傳。

龍潭七十三公忠義廟建於1973年，由客家義軍烈士後代發起興建，紀念1895年龍潭抗日義軍領袖胡嘉猷率領73名客家先烈奮勇抗日犧牲，桃園市七十三公忠義協會理事長謝明宏說，七十三公已成龍潭人保衛家鄉的光榮代號，更是客家義軍硬頸抗日的象徵，今天舉辦春祭大典，向1895年「乙未保台戰爭」客家義軍73名先烈壯烈犧牲致敬，緬懷客家先民義英勇抗日精神

由七十三公忠義協會舉辦這項客家抗日春祭大典暨閹雞比賽，鄭文率民代及地方鄉親聯合祭拜，向先民義英勇抗日表達祭獻，今年也辦理閹雞比賽，由鍾和善以放養公雞16斤5兩勇奪特等獎，鄉親聯合提供三牲祭品祭祀敬獻，紀念客家義軍先烈。