聽新聞
test
0:00 / 0:00
乙未抗日73公忠義犧牲 鄭文燦：春秋祭百年不輟
桃園市龍潭區七十三公忠義廟今天上午舉行春祭大典，由市長鄭文燦主祭，遵循客家祭禮進行，舉辦閹雞比賽祭祀表達追思，鄭文燦表示，1895年台灣讓日本，客家鄉親義軍在龍潭埤戰役抵抗，遭日軍報復殺害73人，客家鄉親將遺骸、衣冠冢建七十三公忠義廟，每年春、秋祭拜紀念，將客家硬頸、愛鄉土精神代代相傳。
龍潭七十三公忠義廟建於1973年，由客家義軍烈士後代發起興建，紀念1895年龍潭抗日義軍領袖胡嘉猷率領73名客家先烈奮勇抗日犧牲，桃園市七十三公忠義協會理事長謝明宏說，七十三公已成龍潭人保衛家鄉的光榮代號，更是客家義軍硬頸抗日的象徵，今天舉辦春祭大典，向1895年「乙未保台戰爭」客家義軍73名先烈壯烈犧牲致敬，緬懷客家先民義英勇抗日精神
由七十三公忠義協會舉辦這項客家抗日春祭大典暨閹雞比賽，鄭文率民代及地方鄉親聯合祭拜，向先民義英勇抗日表達祭獻，今年也辦理閹雞比賽，由鍾和善以放養公雞16斤5兩勇奪特等獎，鄉親聯合提供三牲祭品祭祀敬獻，紀念客家義軍先烈。
鄭文燦表示，1895年台灣割讓日本，客家鄉親組織義勇軍抗抗日軍占領，當年桃園四大戰役，龍潭埤是最後一場，日軍為報復殺害義軍73人，1名倖存者把過程保存下來，客家鄉親為紀念客家義軍英勇犧牲，特別留下遺骸、衣冠冢興建七十三公忠義廟，視為龍潭義民廟，每年春秋祭拜，百年未間斷，象徵客家硬頸愛郷土精神傳承。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言