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竹市去年OHCA病患康復出院率8.01% 近全國平均兩倍

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市各分隊救護車上配有自動心肺復甦機（LUCAS）、心臟電擊去顫器（AED）等急救設施，以及4套12導程心電圖機、影像式喉頭鏡等設備。圖／市府提供
竹市各分隊救護車上配有自動心肺復甦機（LUCAS）、心臟電擊去顫器（AED）等急救設施，以及4套12導程心電圖機、影像式喉頭鏡等設備。圖／市府提供

新竹市消防局去年緊急救護案件約1萬9000多件，市府今指出，據消防署資料，竹市去年OHCA（到院前心肺功能停止）案件急救成果表現出色，完全康復率8.01%，全國第一，救活率31.41%也高於全國平均值26.41%。竹市救護人員與設備逐年提升，高級救護技術員人數從2016年16人成長至今年33人，未來將持續強化救護能量，守護市民。

市府表示，去年轄內緊急救護案件約1萬9000多件，送醫人數達1萬5000多人，在消防局所有救護員、急救責任醫院及全體醫療指導醫師努力下，緊急救護救活率從2011年18.57%提升至2021年31.41%；完全康復率從0.4%升至8.01%，居全國縣市之冠，更近乎全國平均康復率4.39%的2倍。

消防局長李世恭說，2017年起市府每年皆編列經費遴派3至4名消防員參加為期近一年的訓練，以取得高級救護技術員證照，高級救護技術員的人數也逐漸提升，6年來成長率達106%，更佔外勤救護員總數的14%。

此外，竹市各分隊救護車上均配有自動心肺復甦機（LUCAS）及心臟電擊去顫器（AED）等急救設備，更配有4套12導程心電圖機，可即時判別胸悶病人是否為心肌梗塞，再加上日前獲贈10組「影像式喉頭鏡」等先進設備，都能讓市民能在最完善的救護資源下受到保護。

李世恭表示，緊急救護工作中有「生命之鍊」6個環節，從「儘早打119求救」、「儘早施做CPR」、「盡早給予去顫電擊」、「盡早高級心臟救命術」、「醫院端新停止後照護」到「康復後復原」，環節之間的時間越短，病患存活率越高。

消防局指出，119派遣員自2016年起執行DA-CPR（線上CPR指導），透過報案內容評估患者意識及呼吸是否異常，進而電話指導施救者給予病人CPR按壓。如在公共場所更指導取用心臟去顫電擊器（AED），來為病人評估是否需要電擊，在民眾等候救護車到場前，把整個醫療急救啟動的時間往前，讓生命之鍊前三環緊密相扣，爭取黃金救命時間。

消防局說明，如119派遣員受理報案時評估為特殊、危急或OHCA個案，第一時間即通報分隊出動第三位救護員隨車出勤，並以EMT-P（高級救護技術員）為優先，能及早給予病患施行高級心臟救命術，提升現場急救處置量能。每年定期召開的醫療指導醫師會議，更能加強消防局在到院前的緊急救護作為，與到院後各責任醫院醫療處置間的緊密配合，讓病患獲得最好的服務。

竹市去年OHCA（到院前心肺功能停止）病患康復出院率8.01%，全國第一。圖／市府提供
竹市去年OHCA（到院前心肺功能停止）病患康復出院率8.01%，全國第一。圖／市府提供
119派遣員執行DA-CPR（線上CPR指導），透過報案內容評估患者意識及呼吸是否異常，進而電話指導施救者給予病人CPR按壓。圖／市府提供
119派遣員執行DA-CPR（線上CPR指導），透過報案內容評估患者意識及呼吸是否異常，進而電話指導施救者給予病人CPR按壓。圖／市府提供

CPR 救護員 救護車

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