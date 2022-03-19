苗栗3地加密YouBike站點 爭取3月底完工開通

苗栗縣政府3年多前在苗栗市、頭份市及竹南鎮建置公共自行車租賃系統You Bike並開通啟用，到去年底30個站點累計騎乘次數突破288萬人次，縣府為加強提供民眾騎乘服務，今年辦理站點加密，三地將各增5個站點，工程已陸續趕工施設，爭取3月底全數完工開通。

縣府工務處指出，苗栗市新設的站點分別是愛國路（環保公園）、中正路建台街口（中華電信）、郵電街新都街口（高架橋下）、黃昏市場、縣立體育館；竹南鎮設在公義科專六路口（大同高中）、龍山佳北二街口（停車場）、龍鳳漁港、長青立體停車場、竹南鎮民廣場；頭份市為民生社區（中華路）、頭份市立圖書館、建國中興路口（建國國中）、頭份國中、信三林森路口（公園），三地總計新增15站，加上原有30個站點，全縣共有45個1.0版站點。

工務處表示，加密站點已陸續施設，但站點必須由電力公司配合供電，如果都能順利配合，希望3月底就全數開通；縣內第2階段籌設自行車租賃系統的苑裡、通霄、後龍及公館4鄉鎮也已在元月下旬開通，共20個站點。目前全縣7個建置You Bike的鄉鎮市，其中苑裡鄰接台中市、竹南鄰接新竹市，為方便民眾跨縣市租、還車，7月前將在2地站點規畫增設部分2.0版You Bike車柱。