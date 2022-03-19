竹縣首檔青年Podcast 楊文科、凱莉現「聲」遠百宣傳

為宣傳新竹縣首檔青年Podcast節目「Let's Talk大學聲」，新竹縣長楊文科19日下午3時，與知名Podcast主持人凱莉，在遠百竹北店客家古厝旁搭起的潮流播音間，暢談青年事務與新媒體話題，吸引逛街民眾注意。教育局也指出，大學生播客徵選報名只到3月24日，歡迎新竹縣市青年朋友加入。

楊文科指出，因應數位化時代來臨，為了解青年心聲，教育局成立Podcast「Let's Talk 大學聲」節目，給予年輕人表達的機會和平台，目前正在招募18至25歲的年輕朋友踴躍報名播客徵選，獲選的年輕朋友可在節目上分享自身經驗，或與專家學者經驗交流，同時縣府政策也會透過節目分享給大家。

竹縣教育局攜手台灣影視設備代理商正成集團，19日在遠東百貨竹北店舉辦一場Live Podcast Show，選在百貨7樓的客家古厝造景旁打造潮流播音間，引來不少逛街民眾注目，主持人凱莉也以Podcast前輩的身分，向在場青年分享自身從業心得，以及傳授如何創作聲音內容。

教育局表示，為青年打造新形態的發聲管道，即日起至3月24日止，於線上徵求就讀於新竹縣市的大專院校學生及對聲音內容有興趣的在地青年，以「大學聲代表」加入創作團隊，一起在節目中分享年輕人的日常和觀點，針對時下熱門議題發表看法。

此次徵選將以線上形式進行，徵選者僅需於活動平台填寫個人資料並上傳聲音檔，即可參加徵選，後續將由行業專家根據口條表達、聲音魅力、內容題材三個面向進行評分，選出最有潛力的大學生播客。